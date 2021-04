Empresarios antioqueños le responden al alcalde Daniel Quintero, quien los acusó de querer quedarse con EPM: “Sin confianza no es posible establecer relaciones y cooperar”

Carlos Ignacio Gallego, presidente del Grupo Nutresa, y Daniel Quintero, alcalde de Medellín. Foto: Particular

La tensión que se vive en los últimos tiempos en Medellín parece no tener fin. Por un lado de la orilla están prendidas las armas en el sistema hospitalario por cuenta del alto índice de ocupación de las Unidades de Cuidados Intensivos (UCI), que ronda el 97%. Por ello, el gobernador (e), Luis Fernando Suárez, ha ordenado activar el protocolo ‘triaje ético’, en el cual los médicos deberán decidir qué pacientes atender en cuidados intensivos y cuáles no para que sean trasladados a otros sectores del país.

Y por el otro costado del camino tienen lugar las discusiones entre el alcalde de Medellín, Daniel Quintero, a quien buscan revocar de su mandato desde hace algunos meses, y las empresas públicas y privadas de la ciudad. El más reciente capítulo de esta historia es la respuesta que los gerentes de varias de estas empresas le dieron al mandatario antioqueño, quien días atrás aseguró en la FM que se viene adelantando una estrategia política para que Empresas Públicas de Medellín (EPM) quede en manos del Grupo Empresarial Antioqueño (GEA).

“Cuando quedé elegido, me senté con las tres cabezas del GEA y no me hablaron de educación... me pidieron que les dejará al gerente Jorge Londoño, me pidieron quedarse con EPM”, fueron las palabras de Quintero en ese entonces.

El primero en pronunciarse al respecto fue Jorge Mario Velásquez, presidente del grupo Argos, a través de una carta de dos páginas en las que asegura que las afirmaciones del alcalde son falsas. Según el gerente, el pasado 7 de noviembre de 2019, Quintero, recién electo como alcalde de Medellín en ese entonces, convocó una reunión para que los empresarios de organizaciones pertenecientes al Grupo GEA le ayudaran a elegir “posibles nombres de personas que consideráramos pudieran acompañarlo en su administración”.

En un encuentro siguiente, el 12 de diciembre de ese mismo año, dichos empresarios le sugirieron a Quintero dos candidatos: Jorge Londoño De La Cuesta y Luis Fernando Rico. Pero, según relata el presidente del Grupo Argos en su comunicado, también hablaron de la conveniencia de contratar una firma cazatalentos para dar con el mejor candidato.

Jorge Mario Velásquez, presidente del Grupo Argos. Foto: Colprensa

Con ello, Velásquez se refirió a las palabras del alcalde antioqueño. “Nada más alejado de la verdad, nuestro único y genuino propósito era ayudarlo, por petición expresa del propio alcalde Quintero. Como lo hemos manifestado en varias ocasiones, Grupo Argos no tiene, ni ha tenido participación alguna en los órganos de gobierno de EPM”.

Seguido del comunicado del Grupo Argos, el presidente del Grupo Nutresa, Carlos Ignacio Gallego, también emitió un comunicado respecto a las declaraciones de Quintero. Allí afirma que en la reunión que cita el alcalde, donde además del propio Gallego estuvo el citado Velásquez y David Bojanini, expresidente del Grupo Sura, nunca hubo la intención de apoderarse de EPM.

EPM - Empresas Públicas de Medellín.

“Admiramos a las Empresas Públicas de Medellín, la consideramos un patrimonio de la ciudad, de Antioquia y del país. No somos ni hemos sido accionistas de la empresa, ninguna de las personas de la Junta Directiva que renunció en pleno estaba allí en representación de Grupo Nutresa, ningún empleado de EPM llegó allí por Nutresa”. Y añadió: “No percibimos rentas de esta empresa ni condiciones que nos otorguen privilegio alguno, somos clientes industriales de EPM a quienes compramos servicios de acueducto, alcantarillado, energía y gas”.

En el cierre del comunicado, Gallego aclaró que sostuvo dos reuniones con Quintero: la primera en la que el mandatario se disculpó por criticar a la GEA durante varios de sus discursos de campaña; y la segunda en la que, siguiendo sus requerimientos, se propusieron algunos candidatos para la gerencia de EPM. “La desinformación y las mentiras afectan la confianza, y sin confianza no es posible establecer relaciones y cooperar”, concluyó.

