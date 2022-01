La viuda de Martín Elías mostró su figura después de la cirugía bariátrica

Foto tomada de Instagram @DayanaJaimes55

La periodista Dayana Jaimes, viuda del cantante vallenato Martín Elias, ha llamado la atención de sus seguidores desde hace varios meses por cuenta de los cambios físicos que ha presentado. Según menciona La FM, estos cambios se vienen presentando desde que la mujer estaba casada con el artista y cuando aún este estaba con vida.

Sin embargo, han sido varios los episodios en los que la mujer ha sorprendido a sus seguidores, el primero de ellos ocurrió a finales de 2020 cuando contó que había perdido 20 kilos después de haberse practicado una cirugía bariátrica y el cambio era más que ineludible.

En su más reciente aparición en su cuenta de Instagram, la colombiana utilizó su cuenta de Instagram para interactuar con sus seguidores por medio de la famosa caja de ‘preguntas y respuestas’ a la que denominó “¡Feliz 2022! Qué quieren ver o saber”.

En esta actividad, uno de los curiosos internautas quiso ver cómo había cambiado desde el momento en el que decidió someterse a la intervención quirúrgica a cómo luce su figura en la actualidad, por lo que Jaimes debió recurrir a buscar en su galería fotográfica una imagen cuando pesaba 20 kilos de más.

En la primera postal se ve a Dayana Jaimes luciendo un vestido en color verde limón bastante holgado y en su rostro se evidencian los kilos de más, mientras que en una segunda fotografía aparece luciendo un top rosado y una licra para ir al gimnasio, lo que indica que está dedicada a cuidar mucho más su figura.

“Acabo de hacer la imagen para que ustedes vean un antes y un después no solo de mi cirugía, también de un cambio de vida que he tenido, donde el ejercicio ha sido fundamental para lograr mis objetivos”, escribió la comunicadora en sus historias de Instagram.

Además, agregó unas emotivas frases para sus seguidores sobre el amor propio:

“Aceptar dar ese cambio ha sido una de las mejores decisiones de mi vida, no busco ser ningún tipo de estereotipo de mujer, solo busco sentirme bien conmigo misma y ser feliz”.

Las reacciones por las palabras de Jaimes no tardaron en aparecer pues el portal de entretenimiento ‘Rastreando Famosos’ fue el encargado de replicar el contenido de la viuda de Martín Elías y cerca de 1.200 internautas han elogiado la actitud de la comunicadora, mientras que otros prefieren verla como lucía anteriormente.

Algunos de los comentarios más destacados son:

“Quedó muy linda, como mujer le deseo lo mejor de lo mejor, soy fiel seguidora de los vallenatos del respetado esposo”, “Admirable cambio de imagen y de estilo de vida, superando la crisis que con fortaleza que sin Dios no lo hubiera logrado”, “Se ve mucho más joven ahora”, “O sea que antes no era feliz”, “Que hermosura de mujer”, entre otros.

Críticas a la novela de su esposo

La historia se enfoca en los recuerdos familiares tras la muerte de Diomedes y en la principal compañía de Rafael Santos, quien se convirtió en el papá de Martín y lo acompañó en su carrera. El mayor de los Díaz Acosta hace parte de la producción como actor. Pero, este tipo de producciones busca contar la biografía de un personaje real, las críticas se centran en esos aspectos, que se quedan por fuera de las pantallas.

Esa es la posición de Dayana Jaimes, ‘La mona linda’, como la llamaba Martín Elías, quien fue el amor de la vida del cantante y lo acompañó hasta su muerte. Para ella, según dijo a la Revista Semana, hay una parte determinante de la vida del fallecido vallenato que no está incluida en la producción que se estrena esta noche.

“No es la historia de Martín Elías. En la historia de Martín Elías estuve yo, estuvo mi hija, estuvo su hijo, otras personas, familiares, amigos y personas muy importantes que en la historia no se cuentan. Todas estas novelas tienen una parte de ficción, otra que es real. Ellos en ningún momento contaron conmigo, no llegué a ningún acuerdo con ellos”, dijo la mujer a la revista.

