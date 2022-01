Registro en Check-Mig de Migración Colombia ya no es obligatorio para los viajeros

Pasajero en Migración Colombia. Foto: Cancillería de Colombia.

“Estamos realizando labores de mantenimiento a nuestro sistema Check-Mig”, fue el mensaje con que el este viernes, desde la cuenta de Twitter, Migración Colombia informó que por el momento las aerolíneas no deberán exigir el diligenciamiento de esta información a los viajeros ya que no es encuentra disponible al público.

Tras dicho anuncio, algunos usuarios en redes sociales manifestaron su inconformismo, pues algunas aerolíneas estarían exigiendo aún dicho trámite para poder viajar.

“Esta mañana a las 4am tuve un inconveniente con mi aerolínea Delta viajando desde EU y no pude hacer el check in porque requería mostrar el comprobante de check mig y este no me lo dejaba hacer”, “¿Por cuánto tiempo se va a hacer la excepción?” y “¿les van a reembolsar el tkt a los viajeros que no pudieron abordar? Fue muy lesivo para quienes perdieron su vuelo, especialmente con conexiones internacionales”, fueron algunos de los comentarios y preguntas de los usuarios.

Check Mig, que es una herramienta tecnológica que permite cargar la información del viajero para que sea mucho más ágil el procedimiento para el ingreso y salida de los viajeros del país, en el que se deposita información como los datos del número del vuelo, el nombre de la aerolínea que lo transporta, el motivo del viaje, el lugar de hospedaje y hasta la información del estado de salud, dejó de funcionar en época navideña, tema que ha complicado la vida de algunas personas.

En medio de dicha falta, W radio dio a conocer este jueves la historia de Cindy Pérez una colombiana que se encuentra en Miami y que perdió su vuelo ya que la aplicación no le permitió registrar su vuelo, razón por la que trino:

“Perdí mi vuelo Miami- Houston- Bogotá. Estoy con dos chiquitos de 2 y 5 años y definitivamente no pude ingresar porque la aerolínea me pidió este procedimiento y ellos no tienen la culpa es la exigencia que hay. Intenté hacerlo desde ayer pero fue imposible”, contó la usuaria afectada.

Asimismo, se conoció del caso de otra colombiana en España, que también vivió el mismo problema pero desde Madrid. Diana, quien fue la afectada, manifestó que una docena de personas han presentado este inconveniente, “ya que no pudo ingresar el número del vuelo”. Por esto, según Diana tuvieron que sacar fotocopias para constatar sus datos con el objetivo de abordar el vuelo.

Tras darse toda esta serie de casos, en horas de la mañana, la entidad de migración indicó que este requisito dejará de ser solicitado, mientras se pueda restablecer la página, pues se prevé que más adelante será nuevamente un requisito.

Migración Colombia suspende exigencia del Check-Mig.

Así mismo, por medio de un comunicado, la entidad informó: “Desde la noche de ayer (jueves), estamos realizando labores de mantenimiento a nuestro sistema Check-Mig, con el fin de poder prestar un mejor servicio a viajeros nacionales y extranjeros”.

Por su parte, el director de Migración Colombia, Juan Francisco Espinosa, ofreció excusas a los viajeros internacionales e informó que esperan “operar en poco tiempo bajo normalidad”.

“Presentamos excusas a viajeros internacionales. Suspendida la exigencia de Check-Mig desde esta mañana. Esperamos operar en poco tiempo bajo normalidad. Recuerden en todo caso que Check-Mig puede hacerse con 3 días de anticipación al viaje”, destacó el funcionario en la red social Twitter.

