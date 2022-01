“Podrá jugar bien, pero es lagunero y tiene más noches que Batman”: Fuerte crítica hacia Edwin Cardona / Hernan Cortez/Getty Images

Para nadie es un secreto que el nombre de Edwin Cardona ha sonado con fuerza en las últimas horas durante este mercado de invierno sudamericano. Tras confirmarse que el volante colombiano no continuará en Boca Juniors para 2022, son varios los equipos que han preguntado por su fichaje a los ‘Xolos’ de Tijuana, equipo mexicano que posee sus derechos deportivos. Por ahora se habla de dos interesados: Atlético Nacional (COL) y Racing de Avellaneda (ARG).

Y es que el objetivo de Cardona está claro, pues quiere ser parte de una un buen proyecto deportivo, donde pueda ser protagonista y donde pueda sumar la regularidad necesaria para poder ser tenido en cuenta en las convocatorias de la Selección Colombia. Esto último pensando en una hipotética clasificación al Mundial de Catar 2022, el cual será inédito, ya que se celebrará entre el 21 de noviembre y el 18 de diciembre.

Y es que cuando parecía que la balanza se inclinaba hacia las arcas de Nacional, que planeaba asegurar un préstamo, apareció una contrapropuesta por parte de Racing que habría hecho pensar a las partes involucradas. La ‘Academia’ tiene el fichaje de Cardona como principal objetivo en este mercado, y así lo ha hecho saber el técnico y exjugador, Fernando Gago.

Por lo tanto, según pudo conocer el medio argentino, TyC Sports, el equipo de Avellaneda intentará comprar un porcentaje de los derechos de Cardona. La oferta inicial era para concretar una cesión, sin embargo, esta fue “desestimada” por la escuadra mexicana, razón que llevó a pedir una cotización por el volante ‘Cafetero’.

Así mismo, este 5 de enero de 2022, durante la transmisión del programa ‘Sportscenter’ del canal ESPN Argentina, el periodista Tomás Dávila explicó que el traspaso está hecho en un 90% y que muy pronto será oficial, pues ‘Gago’, DT de la ‘academia’, quiere tenerlo en pretemporada lo más pronto posible.

“Faltan muy pocos. No me la quiero jugar al 100% porque las negociaciones son muy cambiantes. Y más en este caso, porque estaba muy cerca de Atlético Nacional y hoy parece que todo está acordado con Racing. Recién pregunte, me dijeron - 90% cerrado -. Faltan mínimos detalles del contrato del jugador. Está muy cerca, pero no está cerrado, muy cerca. Un contrato que sería por tres años y el acuerdo con Xolos de Tijuana ya está totalmente hecho”, afirmó el periodista.

De acuerdo con el comunicador, el valor de la negociación sería de unos 3.300.000 dólares, pues aunque desde el club argentino no se confirmó, fue la cifra que trascendió.

Ahora bien, la incertidumbre por el destino del volante antioqueño ha generado todo tipo de comentarios tanto en Colombia como en Argentina. De hecho, en las últimas horas se manifestó sobre el tema el polémico periodista Pablo Carrozza, quien por medio de su cuenta de Twitter se refirió al colombiano con fuertes comentarios y celebró su salida del equipo ‘Xeneize’.

“El mejor refuerzo de Boca fue haber dejado ir al irresponsable de Cardona, que le faltó el respeto a la camiseta desde el día que llegó hasta el día que se fue”, afirmó inicialmente.

Sin embargo, allí no quedó todo y sus señalamientos continuaron hacia su comportamiento fuera de las canchas.

“Podrá jugar bien a la pelota, pero es lagunero, se la pasa en la camilla, y tiene más noches que Batman”, añadió.

“Podrá jugar bien, pero es lagunero y tiene más noches que Batman”: Fuerte crítica hacia Edwin Cardona / Captura de pantalla de Twitter

Recordemos que Boca Juniors optó por no ejercer la opción de compra por Cardona, que estaba tasada en 5 millones de dólares, y cuyo millonario salario dificultaba aún más las posibilidades de mantenerlo en sus filas. De hecho, durante su estancia en el ‘Xeneize’, Tijuana se encargó de pagar el 50 % del sueldo del mediocampista colombiano.

SEGUIR LEYENDO: