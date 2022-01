Los tres pedidos que Carlos Antonio Vélez le hizo a los reyes magos, ninguno es de deporte

Si hay un periodista que genera todo tipo de reacciones por sus fuertes comentarios y opiniones es Carlos Antonio Vélez. El reconocido comunicador deportivo es conocido por hablar ‘sin pelos en la lengua’ sobre cualquier tema, en su mayoría relacionados con el mundo del deporte. Sin embargo, y aunque se encuentra en periodo de vacaciones, en las últimas horas volvió a encender la polémica en redes sociales por una nueva publicación.

Todo se remonta a este miércoles 5 de enero pues, por medio de su cuenta oficial de Twitter, Vélez publicó un trino en el que reveló una lista de deseos que le solicitaba a los Reyes Magos. No obstante, y a pesar de que se creía que todos serían relacionados con el fútbol, sus peticiones se inclinaron más hacia la política del país.

Esta vez, el hombre que hace parte del equipo de trabajo de Win Sports y de la emisora Antena 2, centró sus peticiones en el país, aunque no se olvidó de la Selección Colombia en un denominado ‘Bonus’.

“Hoy es el día de “los Reyes Magos”... aprovecho para pedirles: 1-Que los vagos que quieren todo “Gratis” se pongan a trabajar”, afirmó inicialmente, en lo que parece ser una referencia a las marchas y protestas del paro nacional que desde el pasado 28 de abril han sacudido esporádicamente a las principales ciudades.

Luego añadió: “2- Qué el país no caiga totalmente en manos de Guerrilleros (si es que ya no lo manejan desde la “sombra”)”, en una referencia no muy indirecta a Gustavo Petro y su posición como el favorito en las encuestas para ganar en las elecciones del 29 de mayo.

Y finalmente posteó sobre la situación de salud que vive Colombia y el mundo por la covid-19: “3. Que pasemos de pandemia a epidemia”.

Pero allí no quedó todo, pues no fue ajeno a su especialidad, los deportes, y dejó claro que espera que los Reyes Magos le traigan al país la tan anhelada clasificación de la Selección Colombia a la próxima Copa del Mundo, Catar 2022, pues, aunque actualmente ocupa la cuarta casilla de las Eliminatorias y se está quedando con el último cupo directo, le restan cuatro fechas complicadas que pueden poner en riesgo su tiquete a la cita orbital. A la ‘Tricolor’ le falta jugar ante Perú y Bolivia en Barranquilla, así como Argentina y Venezuela en condición de visitante.

El jugador de la Liga BetPlay que Carlos Antonio Vélez pidió para la Selección Colombia en 2022

Pensando en lo que será la actuación del 2022, hay quienes ya postulan jugadores para que Rueda los tenga en cuenta y puedan aportar su gran momento futbolístico. Así lo hizo el reconocido periodista Carlos Antonio Vélez, quien por medio de sus redes sociales dejó claro que hay un jugador del fútbol colombiano que merece una oportunidad en la Tricolor.

Aunque el polémico periodista ha pedido el nombre de Teófilo Gutiérrez en reiteradas ocasiones, recientemente propuso al volante ofensivo de Millonarios David Macalister Silva, quien actualmente pasa por uno de los mejores momentos de su carrera.

Vélez, basado en el nivel del bogotano de 35 años, también se inclinó por el capital del Embajador luego de que el Diario El País, de Uruguay, revelara los mejores jugadores de cada país durante el 2021, pues Silva se quedó con el premio gracias a su gran desempeño en la Liga BetPlay DIMAYOR en 2021, situación que no dejó pasar por alto Carlos Antonio.

Por medio de sus redes sociales, el comunicador se expresó sobre el galardón recibido por el futbolista.

“En el premio del @elpaisuy, “los mejores de America 2021″ se hizo justicia en Colombia. Tolima, Hernan Torres y David Macalister Silva los destacados. Silva es otro al q se le debe una oportunidad en la @FCFSeleccionCol”, escribió en Twitter.

