¿Atlético Nacional o Racing? Así está la batalla por la contratación de Edwin Cardona

Soccer Football - Copa Libertadores - Quarter final - First Leg - Racing Club v Boca Juniors - Estadio Presidente Peron, Buenos Aires Argentina - December 16, 2020 Boca Juniors' Edwin Cardona during the match Pool via REUTERS/Juan_ignacio_roncoroni

El nombre de Edwin Cardona ha sonado con fuerza en este mercado de invierno sudamericano. Tras confirmarse que el volante colombiano no continuará en Boca Juniors para 2022, son varios los equipos que han preguntado por su fichaje a los ‘Xolos’ de Tijuana, que posee sus derechos deportivos. ¿Atlético Nacional o Racing de Avellaneda? Entre esos dos equipos estaría el futuro del antioqueño.

El objetivo de Cardona está claro: formar parte de un buen proyecto deportivo, donde pueda ser protagonista, y que le permita retornar a la Selección Colombia. Esto último pensando en una hipotética clasificación al Mundial de Catar 2022, el cual será inédito, pues se celebrará entre el 21 de noviembre y el 18 de diciembre.

Cuando parecía que la balanza se inclinaba hacia las arcas de Nacional, que planeaba asegurar un préstamo, hubo una contrapropuesta por parte de Racing que podría cambiar la tendencia: la ‘Academia’ tiene el fichaje de Cardona como principal objetivo en este mercado, y así lo ha hecho saber el técnico y exjugador, Fernando Gabo.

Por lo tanto, según pudo conocer el medio argentino, TyC Sports, el equipo de Avellaneda intentará comprar un porcentaje de los derechos de Cardona. La oferta inicial era para concretar una cesión, sin embargo, esta fue “desestimada” por la escuadra mexicana, razón que llevó a pedir una cotización por el volante ‘Cafetero’.

En Racing “están a la espera de que Xolos envíe los números para realizar una contraoferta, con el objetivo de comprar una parte de su pase”, sostuvo el rotativo ‘Albiceleste’. La posibilidad del préstamo no entró en consideración, ya que “en el club mexicano pretendían más dinero por el cargo, además de no tener intenciones de pagar parte del sueldo del jugador”.

Recordemos que Boca Juniors optó por no ejercer la opción de compra por Cardona, que estaba tasada en 5 millones de dólares, y cuyo millonario salario dificultaba aún más las posibilidades de mantenerlo en sus filas. De hecho, durante su estancia en el ‘Xeneize’, Tijuana se encargó de pagar el 50 % del sueldo del mediocampista colombiano.

Frente a las chances que tiene Atlético Nacional, es un hecho que también juega un componente sentimental, pues en ocasiones previas el volante de 29 años ha dejado en claro que es hincha del conjunto ‘Verdolaga’. De acuerdo con el portal Goal, el ‘Verde Paisa’ “presentó una muy buena y tentadora oferta al jugador” y “aguarda una respuesta definitiva”.

¿QUÉ OTRAS OPCIONES HAY SOBRE LA MESA?

Las posibilidades de Junior de Barranquilla y América de Cali, las cuales también llegaron a sonar días atrás, quedarían entonces descartadas. Por un lado, el conjunto ‘Tiburón’ ya realizó un esfuerzo económico muy importante con las contrataciones de Miguel Borja —pagando entre 3,0 y 3,5 millones de dólares—, Fernando Uribe, Daniel Giraldo y Yesus Cabrera.

Y en la otra orilla, quien ha pujado con mayor fuerza para soñar con el fichaje de Cardona es Juan Carlos Osorio. Así lo publicó este lunes el periodista Carlos Arturo Arango en su cuenta de Twitter: el técnico risaraldense “insiste en que él puede lograr la llegada de Edwin. [...] Amanecerá y veremos. Cuento lo que me dicen mis buenas fuentes”.

Captura de pantalla

No obstante, Tulio Gómez, máximo accionista de la institución, explicó en diálogo con el creador de contenido, Alfred Gómez, que los “mecenas en el fútbol” ya no existen y que el alto salario devengado por el volante hace imposible su llegada al cuadro vallecaucano. “Edwin Cardona vale 400 millones de pesos (mensuales). Es un jugador que vale 5.000 millones de pesos al año. Lo podrá pagar Nacional o Junior, América no lo puede pagar. Si hay una empresa que nos pague 3.000 millones… porque América puede pagar hasta 1.500 millones al año. No creo, difícil”, sentenció.

