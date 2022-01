“No es cierto que se importaron 10.000 toneladas”: Fedearroz sobre supuesta escases de ese alimento en Colombia

De acuerdo con la entidad, hay suficientes cantidades de arroz en el país, por lo que no es necesario usar este tipo de recursos

La Federación Nacional de Arroceros (Fedearroz), a través de un comunicado de prensa, desmintió la información que aseguró que Colombia tendría escasez de arroz y que, por lo mismo, sería necesario importar cerca de 10.000 toneladas de ese producto desde Ecuador. La organización recalcó que esa información es falsa, al igual que aquella que señala que se habría ampliado el cupo para lo mismo. Se aclaró que en el país hay suficiente cantidad para suplir la necesidad de ese cereal a los ciudadanos.

“El mercado arrocero nacional se encuentra suficientemente abastecido y no se requiere ningún tipo de importación, teniendo en cuenta que las existencias actuales en Colombia, superan el millón de toneladas de arroz paddy seco, con base en las cifras corroboradas por el Ministerio de Agricultura y la Bolsa Mercantil”, comentó el gremio en su misiva.

De acuerdo con lo que se confirmó, la cantidad de material que hay en el momento puede cubrir la demanda poblacional de ese alimento hasta por cuatro meses, eso sin incluir la cosecha recogida en el segundo semestre del año 2021.

“Tenemos preocupación por las informaciones publicadas en el portal web Actores Productivos, donde al tomar las declaraciones entregadas por Juan Pablo Zúñiga, presidente de la Corporación de Industriales Arroceros de Ecuador, se asegura que Colombia compró arroz a Ecuador, argumentando falsamente que Colombia tendrá un déficit de arroz en 2022″, detalló Fedearroz.

“Asegurar con argumentos falsos, como lo expresó el medio ecuatoriano, que Colombia tiene déficit en arroz, es un hecho reprochable que solo causa más incertidumbre en el sector arrocero colombiano. Comprar arroz en las actuales condiciones, en Ecuador u otro país, es una conducta desconsiderada con los intereses nacionales, por lo que autorizarlas es una gran equivocación por parte de las autoridades”, agregó Rafael Hernández Lozano, gerente general de Fedearroz ante la falsa noticia.

La Federación le pidió al Gobierno que se aclaren las condiciones que podrían permitir la importación de arroz, y rechazó la actitud de sectores industriales o comercializadores que presionan para que se permita el ingreso de ese alimento básico al país. “Colombia viene pasando, desde el 2020, por altos inventarios de arroz”, comentó la Federación para explicar que es innecesaria la entrada de producto extranjero a territorio nacional. Para Hernández es importante que intervenga el Ministerio de Agricultura, en conjunto con el Ministerio de Comercio, para establecer las medidas de control que sean necesarias para proteger la producción nacional.

Por el alto inventario, destacó Fedearroz, “se presentó una baja ‘estruendosa’ de los precios de compra de arroz a los agricultores en 2021, generándoles enormes pérdidas, que se vieron incrementadas por la merma en la rentabilidad como consecuencia del aumento de precios de los insumos especialmente fertilizantes y agroquímicos”.

Rafael Hernández Lozano añadió a la conversación que “no se entiende como en medio de la muy difícil situación económica por la que han pasado los productores arroceros, se quiera importar sin tener en cuenta el daño que ello causa a la estabilidad y permanencia del cultivo del arroz, actividad que tiene una gran incidencia en la seguridad alimentaria nacional”.

El arroz no fue el único producto que entró en debate por el tema de importaciones. La leche también ocupó un espacio en aquella conversación pública. La Federación Colombiana de Ganaderos, Fedegán, fue clara al destacar que en el país no hay escasez de leche, por el contrario, la producción de leche en las fincas aumentó en más de un 8% durante el 2021, de acuerdo con cifras del DANE.

La aclaración surgió luego de que Asoleche advirtiera que había un faltante de 1,6 millones de litros por día en el mercado, lo que llevaría a tener problemas para surtir a los tenderos y fabricar productos derivados como el queso.

El presidente de Fedegán, José Félix Lafaurie, comentó, en una entrevista con Blu Radio, que “le estoy dando los datos oficiales, los del DANE, no míos, no los de Fedegán. Entonces, la industria tiene que decir qué hizo con la leche, tiene que responderle al país. La industria no puede seguir en el cuento ese al que tenía acostumbrado al sector (...) Ya le advertí al gobierno: los primeros días de enero (2022) nos vamos a movilizar los ganaderos a algunos puertos por donde entra la leche en polvo para demostrarle al país lo que la industria hace con el secto”.

De acuerdo con la advertencia, se espera que para el próximo 3 de enero los lecheros realicen manifestaciones en contra de las importaciones de leche en polvo, establecidas en el tratado de libre comercio con Estados Unidos. Según la Federación, cientos de productores se movilizarán en la Sociedad Portuaria Regional de Cartagena en rechazo a ello. Los argumentos para hacerlo señalan que las principales empresas importadores de leche en polvo son Nestlé de Colombia SA (23%), Rocsa Colombia SA (20%), Gestión Cargo Zona Franca SAS (10%), entre otras.

“Las masivas compras internacionales de leche afectan a más de 320.000 familias de pequeños y medianos ganaderos dedicados exclusivamente a la lechería en todo el país”, se dijo desde Fedegán.





