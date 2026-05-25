Colombia

Mauricio Lizcano llamó “tramposo” a Carlos Caicedo por adhesión a Iván Cepeda y se despachó contra Roy Barreras, al que calificó de “mañoso”

El exministro, que permanece como uno de los once candidatos en competencia, acusó al exgobernador de Magdalena y al exembajador de actuar de manera desleal con la contienda electoral, a falta de solo seis días para que los colombianos acudan a las urnas para escoger al nuevo mandatario

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El aspirante presidencial de Centro se despachó contra los políticos que, según él, tantearon hasta el último momento sus posibilidades y, al ver que no eran tan realizables, estarían dando un paso al costado; como ya se consumó en el caso del exgobernador del Magdalena - crédito suministrada a Infobae Colombia

El retiro del exgobernador del Magdalena Carlos Caicedo de la carrera presidencial y su posterior adhesión al senador Iván Cepeda, que se consolidó el lunes 25 de mayo de 2026 en Barranquilla (Atlántico), ameritó una fuerte crítica del exministro y aspirante Mauricio Lizcano, que tildó a Caicedo de “tramposo” y también aprovechó para lanzar pullas al exembajador Roy Barreras, que también aterrizaría en la campaña.

Lizcano, que es uno de los once aspirantes que queda en carrera por el primer cargo de la Nación, sostuvo que ambos dirigentes “pretendieron hacer una campaña presidencial solo para unirse al final”, y exigió mayor transparencia en los procesos de adhesión y retiro de candidaturas. Además, le endilgó a Barreras el calificativo de “mañoso”, frente a lo que sería, a su juicio, su especulación frente a su candidatura.

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Mauricio Lizcano y sus críticas a las alianzas de Iván Cepeda
En medio de la contienda política, el exsenador y candidato presidencial Mauricio Lizcano lanzó sus duras críticas a las alianzas de Iván Cepeda, como la del exgobernador Carlos Caicedo - crédito @IvanCepedaCast/X - Infobae Colombia

El aspirante cuestionó el impacto de estas alianzas sobre el proceso electoral, e hizo énfasis en el uso de recursos públicos y en la igualdad de condiciones para todos los candidatos. “¿Cuántos recursos públicos se gastaron? ¿Cuánto espacio le quitaron a otros candidatos?”, expresó el aspirante presidencial, que incluso fue más allá en sus afirmaciones y los acusó de “contaminar” el ambiente político con miras a la contienda.

“Estas alianzas de última hora contaminan el debate democrático y afectan a candidaturas alternativas e independientes”, precisó Lizcano, que insistió en la necesidad de definir por ley un plazo fijo para la renuncia de aspirantes presidenciales. “De lo contrario, lo único que hacen es contaminar el debate y el mensaje y no permitir que candidatos alternativos y nuevos como nosotros tengamos el mismo espacio”, agregó.

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Carlos Caicedo dio un paso al costado y Roy Barreras abrió la puerta para negociar con el progresismo

La decisión de Caicedo de apartarse del camino hacia la presidencia se oficializó el lunes 25 de mayo, cuando compareció junto a Cepeda y otros integrantes del Pacto Histórico, en un encuentro en que el senador oficialista destacó la trayectoria política de Caicedo en el Caribe. “Se integra a nuestra labor por llegar al triunfo en primera vuelta el próximo 31 de mayo, y nos complace mucho la decisión que ha tomado”, dijo.

Carlos Caicedo - crédito Prensa Iván Cepeda
El exgobernador del Magdalena Carlos Caicedo aterrizó en la campaña del senador Iván Cepeda Castro, a seis días de que se lleve a cabo la primera vuelta - crédito Prensa Iván Cepeda

Del mismo modo, indicó que la unión se fundamenta en “un programa de equidad y de lucha contra la pobreza”, aspectos en los que espera contar con el apoyo del exmandatario regional. Por su parte, Caicedo señaló que la coyuntura exige trabajar en conjunto y propuso como ejes de unidad una reforma agraria integral y un respaldo a la clase trabajadora, que vería posibles solo con la gestión por parte del proyecto progresista.

Colombia necesita un modelo que garantice la generación de riqueza, empleo digno y una distribución más equitativa para las mayorías. Por eso, una profunda reforma agraria integral y el respaldo a la clase trabajadora que vive en la informalidad son apuestas fundamentales”, indicó el exgobernador en sus afirmaciones sobre su unión a la aspiración de Cepeda, que sigue sumando respaldos en la izquierda.

Roy Barreras aún confía en dar la sorpresa en las elecciones del 31 de mayo, al apuntarle al voto de cerca de 5 millones de indecisos - crédito Prensa Roy Barreras
Roy Barreras aún confía en dar la sorpresa en las elecciones del 31 de mayo, al apuntarle al voto de cerca de 5 millones de indecisos - crédito Prensa Roy Barreras

Y es que el bloque progresista no solo sumó a Caicedo, pues los exministros Luis Gilberto Murillo y Juan Fernando Cristo, y la senadora Clara López, que tuvieron aspiraciones presidenciales, también se sumaron. Una coalición a la que, según Lizcano, también llegaría Barreras: que si bien descartó cualquier posibilidad de declinar su candidatura antes del 31 de mayo, no desechó la opción de sumarse en la segunda vuelta.

“Nos vemos el 31 de mayo en el tarjetón, pero claro que evitaremos que la extrema derecha gane; acompañaré al progresismo en segunda vuelta, esperando que se abra al diálogo”, destacó el exembajador y exsenador, que vio cómo desde la propia Casa de Nariño, ante la ausencia de Cepeda en la consulta del Frente por la Vida, se dio la orden de no ser respaldado; pero que aún así estaría listo para sumarse a este proyecto.

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