Teófilo Gutiérrez seguirá siendo azucarero: renovó contrato con el Deportivo Cali hasta 2023

Teófilo Gutiérrez aportará su experiencia al Deportivo Cali en la Copa Libertadores 2022.

Este miércoles la hinchada del Deportivo Cali recibió quizá la noticia más esperada los últimos días, en especial desde el 22 de diciembre, cuando se coronó campeón del fútbol colombiano. Teófilo Gutiérrez renovó contrato y continuará con la escuadra azucarera incluso más de lo esperado.

Con un mensaje en Twitter, el equipo caleño dio a conocer que el hijo de La Chinita no solo disputará la Copa Libertadores, la máxima apuesta el año que se avecina, sino que vestirá la camiseta de la Amenaza verde hasta diciembre de 2023.

La felicidad de que Teo siga en el equipo tiene que ver con lo determinante que fue para la consecución de la décima estrella. En la Liga BetPlay 2021 II no solo se reportó con 6 goles, sino que portó la banda de capitán, alentó a sus compañeros en los momentos difíciles y, cuando tenía que ser canchero, expresión coloquial relacionada con la jerarquía, figuró.

Al Deportivo Cali, el delantero de 36 años de edad llegó tras su salida en no precisamente los mejores términos del Junior de Barranquilla, donde jugó desde mediados de 2017 hasta la mitad de este 2021.

Quizá lo que más inquietó tanto a la dirigencia del Deportivo Cali como a Teófilo Gutiérrez para que pudiera seguir vistiendo la camiseta del equipo fue el tema salarial. Conforme con el comentarista Carlos Antonio Vélez, Teo recibió $ 25 millones mensuales en la los Azucareros, cuando en Junior, se especula, ganaba cerca de $ 100 millones. De ahí que, como se coronó campeón, se especuló un aumento de su salario.

“Esto podría sonar peyorativo, pero se regaló, fue a jugar por muy poca plata porque el Deportivo Cali no le podía pagar más de 20 millones de pesos. Al final arregló por 25 millones más el arriendo. Venía golpeado en el orgullo y como tiene carácter, se puso la mochila al hombro. Quería una venganza; la deseaba por lo que le había pasado en Junior”, reveló Carlos Antonio Vélez en el programa Planeta Fútbol, de Antena 2, el pasado 24 de diciembre.

Como bien se sabe, Gutiérrez salió en medio de discrepancias con algunos dirigentes del conjunto Tiburón, como su máximo accionista, Fuad Char, quien una última semana, además de descartar el regreso del delantero, afirmó que quedó en deuda futbolística con la institución.

Vale recordar que buena parte del primer semestre de este 2021, Teo tuvo poca actividad en Junior consecuencia de una tendinitis, que el médico del Deportivo Cali, ya en el segundo semestre del año, le ayudó a tratar. “Lloré mucho estos meses cuando estaba lesionado. Nadie entendió mi lesión. Solo Dios sabía a dónde me iba a llevar y me iba a poner como rey, porque Dios es fiel. Deportivo Cali me abrió las puertas. El cariño de la gente es muy especial y esta es la recompensa. Les mando un beso a mi familia y a mis hijos que me bancaron mucho”, comentó en Win Sports +.

Según Diego Saviola, periodista de Directv Sports, los directivos del Cali se reunieron con importantes empresas privadas para construir un fondo para lograr mejorarle el contrato a Teo, pues “el equipo no tiene para mantener su salario al 100 %”, aunque no se confirmó si fue producto de dicho encuentro que se logró concretar la continuidad del portador del dorsal 29.

SEGUIR LEYENDO: