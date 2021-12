Sergio Cabrera regresó a Colombia para cumplir uno de los sueños de toda su vida

El cineasta llegó a la capital colombiana para atender algunos compromisos respectivos al nuevo reto que ahora está asumiendo. EFE/ Ana Mengotti

Sergio Cabrera, durante su regreso a Colombia, habló con medios de comunicación nacionales acerca de lo que será su incursión en la ópera. Aunque por más de 40 años ha dirigido producciones audiovisuales, le quedaba faltando dirigir este formato. En octubre del 2022, en el Teatro Mayor Julio Mario Santodomingo, el director, productor y guionista estará haciendo su debut.

“‘El elixir de amor’ es quizás una de las óperas que se puede adaptar a la historia que más se parece a Colombia. Que se sienta el país detrás de la historia de la ópera”, comentó Sergio Cabrera, en una de las conversaciones que tuvo con la prensa nacional, específicamente, con Noticias Caracol.

En un diálogo con el diario El Tiempo, contó que desde que era un niño se enamoró de la ópera, de hecho, cuando estudió en Londres, ahorraba para poder asistir a diferentes eventos de esta índole. Aunque no conseguía las mejores posiciones, por lo costoso de las entradas, siempre trataba de asistir.

El director de reconocidas cintas como ‘La estrategia del caracol’ comentó a ese diario que el montaje de una ópera es similar a la preproducción de un largometraje. En ambos casos, argumentó, hay muchos detalles que deben quedar listos para que todo funcione correctamente, desde los vestuarios hasta la escenografía. En el caso de la ópera se agrega, además, el factor de la música.

“Por eso es tan linda la ópera, porque reúne tantos elementos, coordina tantas cosas que no son comunes ni fáciles de lograr. La gente no se lo imagina cuando ve una ópera en el escenario (...) Es muy emocionante llegar al mundo de la ópera. Estoy feliz con el entusiasmo que he recibido de René Coronado y todo el equipo de la Ópera de Colombia, y del Teatro Mayor, en cabeza de su director, Ramiro Osorio, que son los socios del proyecto”, agregó a ese periódico.

Cabrera aseguró que el proceso para crear esta nueva apuesta es largo. Dijo que el proceso requiere hacer un casting de cantantes y que, para el momento, lo único que tiene fijo es la participación de la Orquesta Filarmónica. “Si mis proyectos no me apasionan, prefiero no hacerlos. Esa es la condición. Y esto me emociona mucho”, aclaró.

En su charla con Noticias Caracol, habló, además, de ‘Volver la vista atrás’, aquella novela escrita sobre su vida por Juan Gabriel Vásquez. La obra ganó el premio Mario Vargas Llosa en México. “Todos los intelectuales han escrito maravillas sobre el libro. Hace poco estuvimos con Juan Gabriel en su casa y le gustó mucho. Uno se emociona cuando personas que uno admira mucho y que tengan la capacidad de síntesis del mundo les guste tanto”, dijo al noticiero.

Aquel informativo recordó que Juan Gabriel dedicó siete años de su vida para reconstruir la historia de Sergio. La historia de Fausto, padre de Cabrera, hizo parte fundamental para entender el presente del cineasta. Aquel hombre salió exiliado de de la guerra civil española a Latinoamérica. Sergio y su hermana Marianela terminaron viviendo diez años en China, por lo mismo. Sergio tenía 12 años cuando recibió la notificación de que tenia que irse a vivir a aquel país.

En los años 70, cuando llegó a Colombia, puso en práctica los los principios maoístas que aprendió luego de pertenecer al comando estudiantil revolucionario de los guardias rojos. En territorio nacional Sergio hizo parte del Ejército Popular de Liberación (EPL).

“Es difícil, uno sabe que cometió errores, lo hicimos con entusiasmo y con convicción. Estábamos arriesgando la vida para hacer un mundo mejor, para hacer un mundo idealista. Pero en la práctica uno hace daño y queda el resto de la vida para corregir y resarcir el daño que uno pudo haber hecho”, reveló Sergio Cabrera a Noticias Caracol.





