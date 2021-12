Karol G estará en el Carnaval de Barranquilla: la cantante se presentará en el estadio Romelio Martínez

La boletería, en su época de preventa, ya se encuentra disponible. Las entradas para el público general se abrirán el último día de diciembre

Luego de una exitosa serie de conciertos en Medellín, Karol G anunció su presencia en el Carnaval de Barranquilla. El Bichota tour, nombre que lleva la gira de la cantante, llegará a ‘La Arenosa’ en el año 2022. De acuerdo con lo que se reveló, el evento se llevará a cabo en el estadio Romelio Martínez de la ciudad el próximo sábado 26 de febrero, durante el primer día de aquel masivo festejo. La apertura de puertas será a las 5:00 p.m. e iniciará a las 8:00 p.m.

“Familia, estoy súper feliz porque siempre quise hacer un carnaval de Barranquilla. Y nos vamos con el Bichota Tour para el Carnaval de Barranquilla”, comentó ‘la nena de Medellín en su cuenta de Instagram. De acuerdo con lo expuesto en Tu Boleta, página en la que se encuentra la tabla de precios de la boletería, al acceso para ver a Karol G, dependiendo de la ubicación, oscilan entre los 100.000 y los 12 millones de pesos.

“Estamos en un 95%, son cifras que nunca habíamos tenido ni siquiera antes de pandemia. Esto se debe a la reactivación económica que ha tenido nuestra ciudad. Eventos como el que se presenta este fin de semana son muy importantes y nos ayudan a que la ocupación hotelera aumente”, comentó en una entrevista con Blu Radio, Sandra Restrepo, directora de Cotelco Antioquia.

“En el 2022, Barranquilla vivirá una noche de perreo y reggaetón con Karol g. Bichota Tour el concierto más espectacular para disfrutar el Carnaval de Barranquilla ¡Si te lo pierdes te arrepentirás toda la vida!”, se lee en la publicación hecha por la tienda de boletería. El evento es organizado por Diomar García. Por el momento, y desde el pasado 24 de diciembre, la boletería se encuentra en época de preventa. Esa primera etapa se prolongará hasta el 30 de diciembre o hasta que se agoten las cantidades existentes (50% del aforo). A partir del 31 de diciembre estará disponible la boletería para el público general.

Barranquilla

De acuerdo a lo establecido en el Decreto 1615 de 2021, para poder ingresar al evento los asistentes deberán presentar el carné o certificado digital de vacunación en el que se evidencie el esquema de inmunización en contra de la covid-19 completo, para mayores de edad. En caso de que este requisito no sea cumplido, no se permitirá el ingreso, recordó Tu Boleta. “Ten en cuenta que estas son las normas que se encuentran vigentes al momento de la compra, por lo que en caso que las autoridades realicen algún cambio, este deberá ser acatado”, se lee en el portal.

“La gira será una celebración de sus más recientes éxitos musicales que la han llevado a ser la reggaetonera más escuchada a nivel mundial. (...) Karol contó con la fortuna de tener varios éxitos durante el 2020 a pesar de no poder realizar promo tradicional, ni viajar a presentarse en vivo. Esta Gira contará con todas las medidas de bioseguridad dispuestas para proteger a los asistentes: puntos de desinfección, toma de temperatura, distanciamiento social, entre muchas otras”, menciona la compañía organizadora.

Para este mes de diciembre, cuando las plataformas suelen hacer el resumen de resultados del año, Vevo aseguró que la intérprete de ‘Tusa’, durante el 2021, se encontró entre los artistas más escuchados del año. No solo hizo parte de la lista, sino que, además, la encabezó. Logró, con su canal de YouTube, cerca de 3.11 billones de visualizaciones en sus videos musicales. Superó así a artistas como The Weeknd, Ariana Grande y Justin Bieber.

“Estoy muy nerviosa y emocionada porque es mi estadio y es muy curioso porque nos saltamos La Macarena, el año pasado estaba planeado estar allí y el Atanasio no estaba en los planes (...) Es como presentar un examen, ya en todas partes me fue súper bien, pero Medellín es mi casa y quiero que la experiencia sea más linda que en cualquier otra parte, sentir que la gente quiere ver lo que está pasando conmigo en el mundo me llena de orgullo y me obliga a hacer lo mejor de mi vida, por encima de cualquier otro show”, detalló la cantante sobre su esperado concierto en la capital antioqueña.





