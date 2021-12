Aliados de Gustavo Petro salen en su defensa tras “agarrón” con Rodolfo Hernández

Rodolfo Hernández rechazó, una vez más, la propuesta de Gustavo Petro para unirse al Pacto Histórico. Fotos: Colprensa

La rivalidad política entre Gustavo Petro y Rodolfo Hernández se agudiza conforme se acerca el inicio de la campaña electoral oficial para las elecciones de 2022. Ahora, la pelea no solo es entre Petro y el exalcalde de Bucaramanga, sino que en las últimas horas aliados del líder la Colombia Humana, intervinieron.

El candidato el Senado por el Pacto Histórico, Roy Barreras, trinó este 25 de diciembre contra Hernández. “Feliz Navidad para Don Rodolfo… que este año no golpee a nadie, que no amenace con pegarle un tiro a nadie, que transmita paz y no violencia, que proponga en lugar de insultar y que logre explicar a la Fiscalía en la audiencia a la que lo citaron su escándalo de corrupción en Vitalogics”, dijo el político.

Feliz Navidad para Don Rodolfo…q este año no golpée a nadie, q no amenace con “pegarle un tiro” a nadie,q

transmita paz y no violencia,q proponga en lugar de insultar y q logre explicar a @FiscaliaCol en la audiencia a la que lo citaron su escándalo de corrupción en Vitalogics. https://t.co/QNDnO2rzH5 — Roy Barreras (@RoyBarreras) December 25, 2021

En esa misma línea, el precandidato presidencial también del Pacto, Alfredo Saade, atacó al exalcalde de Bucaramanga. “Rodolfo se ufana de no mentir y es experto en mentir y en enredar pueblo. En Noticias RCN dijo que tenía 10 mil MILLONES para gastarse en el capricho de ser presidente y ahora a la revista Semana le dice que no tiene plata. A Rodolfo hay que hacerle evaluación psiquiátrica”, dijo.

@ingrodolfohdez se ufana de no mentir y es experto en mentir y en enredar pueblo.

En @NoticiasRCN dijo que tenía 10mil MILLONES para gastarse en el "capricho" de ser presidente y ahora a la revista sema le dice que no tiene plata.

A Rodolfo hay que hacerle evaluación siquiatrica pic.twitter.com/qY2Yw61rMc — ALFREDO SAADE VERGEL (@ALFREDOSAADEV) December 25, 2021

El cruce de trinos entre Petro y Hernández

El pasado 18 de diciembre Colombia Humana realizó su primera asamblea nacional, en la que eligieron a las directivas del partido político. que apenas recibió la personería jurídica en octubre.

En esa reunión el líder del partido y precandidato presidencial, Gustavo Petro, elevó una preocupación porque la última encuesta del Centro Nacional de Consultoría (CNC) para la revista Semana mostró una remontada del exalcalde de Bucaramanga Rodolfo Hernández en la intención de voto para las elecciones presidenciales de 2022.

A menos de cinco meses de la primera vuelta, el político de izquierda obtuvo un 25,4 % en intención de voto, seguido por el exmandatario de la capital santandereana, quien se llevó el 11 %. Sin embargo, si Petro y Hernández se enfrentaran en una segunda vuelta, el exalcalde de Bogotá vencería con un 38,6 % al exmandatario de los bumangueses, que tuvo un 17,1 %.

Pero la preocupación está ahí, según Petro, porque hay un equipo de comunicaciones eficiente que están “vendiendo” a Rodolfo Hernández como el candidato de la anticorrupción.

“Hay una figura como Rodolfo Hernández con su discurso es el de la anticorrupción, que es lo que nosotros hemos luchado, él no. Pero ahora aparece como candidato anticorrupción, nos estamos dejando quitar las banderas por un equipo comunicacional que se ha vuelto más eficaz que el equipo de comunicación nuestro”, sostuvo Petro en esa asamblea.

Esa intervención la publicó el mismo exalcalde de Bucaramanga con el siguiente trino: “Doctor Gustavo Petro, para conectar con la gente se necesita mucho más que redes y para saber administrar, más que 40 años en política”.

En respuesta, Petro aseguró que él visitó Bucaramanga y lo que encontró fue pobreza. “Lamentable que sus administradores hayan dejado perder una de sus glorias: la tasa más baja de pobreza de las capitales. ¿Sabes por qué pasó? Dejaron quebrar la industria del calzado y el cuero. ¿Qué hiciste?”, cuestionó Petro.

SEGUIR LEYENDO: