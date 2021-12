Pese a cuestionamientos por los retrasos, gerente de Corfecali dice que todo esta listo para la Feria de Cali

Feria de Cali. Foto: Alcaldía de Cali.

El próximo 25 de diciembre inicia la Feria de Cali, que regresa a la presencialidad tras las numerosas restricciones de movilidad que llegaron con la pandemia de covid-19. Aunque faltan muy pocos días para este importante evento, algunas personas han cuestionado la organización y montaje.

Algunos de los críticos de la organización son los concejales Juan Martin Bravo y Fernando Tamayo, quienes no solo se fueron contra la organización de la Feria de Cali, sino contra todos los eventos que se han realizado en la ciudad durante la temporada de fin de año.

Feria de Cali. Foto: Cortesía Corfecali.

“Es inaceptable que aún no se cuente con la totalidad de la instalación de las graderías, tarimas, luces y toda la logística, es una falta de planeación, donde Corfecali ha fallado e inclusive ha estado inmersa en escándalos de corrupción”, dijo Juan Martin Bravo, citado por la emisora Blu Radio.

Por su parte, Tamayo criticó el tema de los alumbrados asegurando que se inauguraron muy tarde. “El alumbrado navideño lo inauguraron el 10 y en el oriente el 15, el montaje de la Quinta lo hicieron después del 10 y las graderías tuvieron que correrlas y ponerlas en otro lado, si se siente que hay ruptura entre la comunidad y la administración”, señaló.

Aparentemente, los problemas sociales que han ocurrido en la capital del Valle del Cauca han afectado la relación de la ciudadanía y las autoridades territoriales, y por eso, se ha complicado la organización y montaje de los eventos que se realizan para esta época.

En diálogo con la emisora Blu Radio, el gerente de Corfecali, Argemiro Cortés, aseguró que desde la organización está “haciendo un inmenso esfuerzo para que la Feria de Cali salga adelante, no es sencillo, ha habido muchos obstáculos, hemos hecho acuerdos con la comunidad y a veces se incumplen, entendemos que hay una situación muy fuerte en la ciudad, pero aún así hemos buscado concertar para no incomodar a nadie”.

En esta ocasión, también hubo inconvenientes por las zonas verdes que podían verse afectadas por el peso de las instalaciones que se harían en algunas partes de la ciudad.

Dos de esas estructuras eran una graderías que se instalarían en la autopista suroriental, desde la carrera 31 hasta la carrera 39, y según una alerta de la Personería de Cali, terminaría afectado los árboles de la zona.

Respecto a este tema el gerente de Corfecali señaló que, “iban a haber dos graderías pequeñas que no superan mas de 500 metros, vamos a ver dónde las reinstalamos porque no vamos a afectar la zona verde, estamos buscando todos los espacios para no afectar a nadie”.

Cortés añadió que se espera tener todo listo para el 25 de diciembre y la organización está haciendo todo para que así sea. Además, señaló que lo último que se quiere es que este evento tan importante para la ciudad se convierta en un dolor de cabeza para los caleños.

Medidas y restricciones para ingresar a la Feria de Cali

Para garantizar la seguridad del evento el Ministerio de Salud instaló una mesa de trabajo conjunta con las autoridades de la capital del Valle del Cauca en la que se coordinó un trabajo intersectorial articulado con diferentes secretarías para garantizar que las medidas se cumplan.

En ese contexto, se estableció que será una norma la exigencia del carné de vacunación en todos los eventos, sin excepción alguna. Además, aquellos ciudadanos que no presenten el documento con su esquema completo no podrán ingresar a ninguna de las actividades.

Durante la mesa de trabajo se estableció que será necesario acelerar la vacunación durante las próximas semanas y aplicar la segunda dosis al menos a otras 850 mil personas y así completar sus esquemas antes del inicio de los eventos.

SEGUIR LEYENDO: