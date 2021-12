“Pierden una oportunidad valiosa”: Mabel Lara ante posible salida de Francia Márquez del Pacto Histórico

Hasta la noche del 20 de diciembre los partidos políticos tenían la oportunidad de modificar las listas de candidatos que presentaron ante la Registraduría para las elecciones legislativas de 2022. El Pacto Histórico tenía el compromiso de garantizar en los primeros puestos de su lista cerrada al Senado, dos fichas del movimiento que lidera Francia Márquez ‘Soy porque somos, es decir, dos puestos para la representación de afrocolombianos.

Sin embargo, llegó la hora de la modificación y esos cambios no se hicieron, por lo que Vicenta Moreno Hurtado y Carlos Rosero, quienes iban en representación de Francia al Senado, decidieron renunciar al Pacto en las últimas horas. Lo preocupante para esa alianza política es que la lideresa ambiental también podría tomar la decisión de renunciar.

“Muy bien Gustavo Petro, felicitaciones por esta decisión. Usted decidió honrar sus acuerdos con aliados políticos. Nosotros seguiremos honrando la palabra con el país”, fueron las palabras de Francia ante lo sucedido.

Ante estas jugadas políticas, la candidata al Senado Mabel Lara por el Nuevo Liberalismo llamó la atención por el maltrato, que dice ella, ha sufrido la población afro en la Pacto Histórico.

“Me preocupa y se pone en evidencia el maltrato que han tenido algunos representantes afro en la lista del Pacto Histórico. Pierden una oportunidad valiosa de arropar una voz que respetamos y valora el país como la de Francia Márquez y su movimiento”, dijo la también periodista.

Hace unos días, Lara ya se había pronunciado sobre la situación pero de las mujeres en general dentro de los partidos políticos. “Ese maltrato de los partidos a las mujeres en la política, ese desprecio por su voz en todo el espectro político desde María Fernanda Cabal, Francia Márquez, Sara Tufano, Angela Robledo, Angélica Lozano, Paloma Valencia hasta Juana Afanador”, sostuvo.

Luego agregó ejemplos de lo que ha pasado en las últimas semanas:

“Que Francia no debería ser candidata presidencial sino cabeza de lista, en similar sentido María Fernanda Cabal. Que Sara Tufano no puede ser crítica. Que Catherine Ibargüen no puede escoger dónde quiere hacer política. Que Ángela Robledo no es vocera”, cuestionó la periodista.

Por su lado, Francia el pasado 14 de diciembre mostró su alegría al ver que habían tres candidatas afro al Senado. “Otrora era imposible ver a mujeres, sobre todo negras, irrumpir en la política representativa. Estoy feliz de ver a Mabel Lara, Catherine Ibarguen y Yolanda Perea, entre otras, ocupando estos espacios. Muchas felicitaciones para ellas y les deseo muchos éxitos en este camino”, dijo la precandidata presidencial.

Vicenta Moreno, quien iría al Senado por el Pacto, dijo en la La FM que no está luchado “solo por un puesto en la lista de Senado, estamos exigiendo que se respeten los acuerdos pactados y entre ellos, el puesto étnico, el cual se acordó uno cada cinco renglones”, dejó otras críticas al Pacto Histórico y se desligó de la Colombia Humana.

“Nosotros establecimos un acuerdo político (…) y la decisión de una lista cerrada. Esa lista implicaba varios enfoques, de género, étnicos. (…) El incumplimiento del Pacto Histórico está en el criterio de los cinco renglones étnicos, en los primeros 30 lugares no se cumplió”, aseveró Francia en Blu Radio.

Allí también aseguró que convocará a las bases de Soy porque somos para evaluar los pasos a seguir; incluso, considera seriamente en renunciar al Pacto Histórico debido a que “la regla establece que uno de cada cinco debe ser étnico, pues la regla establece que el 11 debe ser del Soy porque Somos”, manifestó.

SEGUIR LEYENDO: