Por cenizas del volcan nevado del Ruiz, podría haber cierres temporales en el aeropuerto de Manizales

Nevado del Ruiz. / Colprensa

Este 19 de diciembre a través de un comunicado la Aeronaútica Civil dio a conocer a los ciudadanos que debido a la caída de ceniza volcánica en la pista de aterrizaje, el aeropuerto La Nubia de Manizales, es probable que se den cierres temporales, esto para hacer limpieza en pista y mantener la seguridad operativa.

El comunicado se dio luego de que diferentes usuarios reportaron inconvenientes, mediante redes sociales, al momento del cumplimiento de sus itinerarios de vuelos desde el Aeropuerto La Nubia.

Pese la advertencia, la entidad informó que actualmente el aeropuerto La Nubia se encuentra operando normalmente y las aerolíneas buscan programar los vuelos que resultaron afectados. Sin embargo, comentaron que la advertencia se da, debido a que el cierre puede ser en cualquier momento pues no depende directamente de los operadores.

Es importante mencionar que el 13 de diciembre, el Servicio Geológico Colombiano emitió una nueva alerta a raíz de los cambios en la actividad del volcán Nevado del Ruiz, que viene presentando un comportamiento inestable. Según la entidad, la sismicidad al interior de la montaña ha ido aumentando en los últimos días.

“Durante el tiempo que ha transcurrido desde el PMU del 14 de octubre hasta el día de hoy, el volcán Nevado del Ruiz continuó mostrando un comportamiento inestable. La actividad sísmica siguió siendo intensa, principalmente, la relacionada a movimiento de fluidos al interior de los conductos volcánicos”, indicó el servicio por medio de un reporte oficial.

Inicialmente, explican, esa sismicidad se caracterizó por movimientos volcánicos continuos pero que mantienen un nivel entre bajo y moderado. No obstante, en el transcurso del último mes se han detectado pulsos de tremor, sismos de largo periodo y muy largo periodo con niveles energéticos variables, principalmente en el cráter Arenas.

“Adicionalmente, se presentó un leve incremento en la sismicidad generada por el fracturamiento de roca, en general de energía baja a moderada, localizada en el cráter Arenas a profundidades menores a 2 km, y en fuentes proximales y distales al cráter, a profundidades entre 2 y 5 km, y entre 4 y 7 km, respectivamente”.





¿Volverá a hacer erupción el Nevado del Ruíz?

En una entrevista con el diario El Tiempo, el profesor Gonzalo Duque, de la facultad de Ciencias de la Universidad Nacional de Colombia, de la sede de Manizales, reveló que el volcán no debe ser subestimado. Según explica el Servicio Geológico Colombiano, cuando se habla de alerta amarilla hay una tendencia a que se presenten fenómenos como sismos, emisiones de ceniza, ruidos, olores a gases volcánicos, entre otros, sin embargo, no hay evidencias de una erupción inminente, contrario a lo que sucede cuando se declara alerta roja.

Ante la vigilancia permanente del volcán por parte de la autoridad competente, para tantear la evolución y el movimiento de esa estructura, el profesor, Duque, aseguró que a ‘león dormido’ se le conocen tan solo tres erupciones, cada una, con diferentes consecuencias de gravedad. En 1595, 60 personas fallecieron luego de la lava alcanzara un kilómetro de distancia; en en 1845, fallecieron más de mil; y en 1985, cuando ocurrió la tragedia de Armero.

“El volcán está cargado y si es un volcán lo natural es que erupcione. Lo cierto es que lo más probable es que erupcione pero no sabemos cuándo (...) Si el Ruiz tiene una erupción como la de 1595, de un kilómetro cúbico, que es la esperamos, ¿qué puede ocurrir? Lo primero es que creemos que se repiten los flujos de lodo sobre Armero, por los lados de Chinchiná, por Mariquita. Y como los flujos de 1985 ya fueron conocidos, y no está Armero, ni un barrio que en Chinchiná existía, porque se los volvería a llevar. También habría un flujo de lodo por el río Recio, que no hubo en 1985 porque la erupción fue pequeña”, detalló en entrevista con ese medio de comunicación.





