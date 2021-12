Impuesto predial en Bogotá aumentará cerca de un 4,9% en 2022

En 2022 aumentará el impuesto predial en Bogotá. Foto: Colprensa / Archivo

La Secretaría de Hacienda de Bogotá anunció que el impuesto predial aumentará en aproximadamente 4,9% en 2022, en 6.700 inmuebles cuyo valor es superior a los 1.100 millones de pesos.

”Para el próximo año ya no habrá congelamiento. Por lo tanto, esos predios van a empezar a pagar, lo cual es una decisión adecuada en un sistema impositivo mucho más progresivo en donde los que tienen más, van a aportar más”, explicó el secretario de Hacienda de Bogotá, Juan Mauricio Ramírez, a el periódico El Tiempo.

En entrevista con el mismo medio, el secretario de Hacienda indicó que el aumento en el valor estará determinado por tres factores: el avalúo catastral, la tarifa -que solo se modificará en el número de inmuebles anteriormente mencionados- y los topes definidos en el Concejo de Bogotá.

“Esto quiere decir que en los estratos 1 y 2 no se podrá aumentar más del porcentaje ya definido previamente (...) Habrá un incremento que, en la mayoría de los casos, no será ni siquiera igual a la inflación de este año”, precisó el funcionario al rotativo bogotano.

El secretario Ramírez además indicó a Blu Radio que, para que esos topes se apliquen, los propietarios deberán haber pagado el predial de esta vigencia. En caso de no haberlo hecho, de acuerdo con el funcionario, esa persona no tendrá el beneficio el próximo año. “Es importante entenderlo, porque después llega alguien que le subió mucho el predial y es que no lo pagó este año”, indicó a la emisora bogotana.

Cabe recordar que, el pasado 2 de febrero de este año, el secretario de Hacienda de Bogotá dio a conocer en entrevista con el diario La República que, en este 2021, el pago del impuesto predial no aumentaría en la capital del país, debido a los efectos negativos que trajo consigo la pandemia.

En ese sentido, el funcionario había explicado en su diálogo con el medio que este año, los predios que tuvieran un avalúo catastral menor a $152 millones de pesos, quedarían pagando lo mismo que en 2019, mientras que los predios que superaran ese monto, se les incluiría un 1,49% más en su pago. “Es un incremento que terminó siendo inferior a la inflación acumulada anual de 1,6%”, aseguró a La República el secretario de Hacienda.

Así fueron las medidas para el pago del impuesto predial en Bogotá en 2020

El pasado 5 de febrero de 2020, la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, anunció una serie de alivios para los contribuyentes, debido al aumento insostenible que venía que venía registrándose en el impuesto predial en los últimos años.

“Trabajamos por una Bogotá equitativa, donde no se vuelvan a ver aumentos ilimitados en el impuesto predial, como ocurría. A raíz de los incrementos exagerados que llegaban hasta del 1.000%”, indicó la mandataria local en ese entonces.

Según informó López, desde el 15 de febrero de 2020, los contribuyentes notarían que la mitad de los 1.680.000 predios residenciales que tenía para ese entonces la ciudad no se le incrementaría el impuesto predial, mientras que el porcentaje restante solo tendría un aumento de máximo el 5%.

La alcaldesa de Bogotá aseguró en ese entonces que ese porcentaje sería el incremento más bajo que tendría ese tributo en los últimos años, cuando incluso llegó a estar por encima del 60% cada año.

“Este año los contribuyentes se benefician con un tope del IPC + 5% para predios residenciales y del IPC + 8% para no residenciales, gracias al Acuerdo aprobado a finales del año pasado en el Concejo de Bogotá, y será efectivo para quienes estén al día con el impuesto de 2019″, precisó la Alcaldía de Bogotá a través de un comunicado.

Hay que recordar además que, en 2019, el presidente Iván Duque sancionó la ley 1995 de 2019, con la cual desde el 1 de enero de 2020 y durante cinco años más, el cobro del impuesto predial únicamente podrá aumentar el Índice de Precios al Consumidor (IPC) más 8 puntos porcentuales del avalúo catastral.





SEGUIR LEYENDO