“Los terratenientes deben empezar a pagar”: Agmeth Escaf se va contra Álvaro Uribe

El actor Agmeth Escaf finalmente se quedó con la cabeza de lista a la Cámara de Representantes por el departamento del Atlántico del Pacto Histórico, y como si ya hubiera arrancado campaña está tomando posiciones frente a muchos temas que van en línea con lo propuesto por el precandidato Gustavo Petro.

Petro en el último debate que organizó Semana reiteró su propuesta de imponer la mayor carga tributaria en las 4.000 fortunas más grandes del país y al patrimonio improductivo. Y sin nombrarlo, señaló a Uribe de ser uno de esos dueños de tierras que pagan muy poco en impuesto predial.

Sostuvo que el 80% de la tierra fértil está en poder de 3.000 de esas personas de mayores fortunas y, aunque la poseen, no la explotan. “No producen una mata de yuca. Eso es un patrimonio obviamente de ellos, nadie se los va a quitar, nadie los va a expropiar, por lo menos no nosotros. Buena parte de eso fue adquirido con la violencia, pero eso tiene que pagar impuesto”, señaló.

La respuesta del exmandatario no se hizo esperar y a través de su cuenta de Twitter lanzó fuertes adjetivos contra el líder de la Colombia Humana.

“Dr. Petro le duele que trabajo en el agro y nada tengo en el extranjero ni escondido. Entendible en un vago, enredador, fantoche de mansiones y atuendos, que no ha producido más que crímenes, incitación a la violencia, y contratos corruptos pagados con bolsas de billetes”, escribió el expresidente.

Un trino que recibió la atención del candidato a congresista Agmeth Escaf, que salió en defensa de Petro y de su propuesta.

“Lo que duele es que tengas miles de hectáreas en tierras y al declarar renta lo hagas en CERO, pues eso solo indica que sobre las mismas literalmente no pagas nada. Los terratenientes deben empezar a pagar por sus tierras lo justo, sobre todo por las improductivas”, sostuvo el actor.

En otro comentario el candidato a la Cámara aseguró que urge que Uribe explique por qué el dueño de un apartamento en un barrio estrato tres paga más impuestos que el de miles de hectáreas de tierra.

Según explicó Petro en el debate de Semana, al aumentar el impuesto sobre esa tierra, se logrará generar producción. Vicky Dávila, directora de la revista y quien lideraba el debate, le dijo entonces que la finca de Uribe estaba entre esas tierras que señalaba.

El expresidente es reconocido por tener una extensa propiedad en el departamento de Córdoba llamada El Ubérrimo y que significa, justamente, tierra fértil. El terreno tiene cerca de 1.500 hectáreas, según declaraciones del propio Uribe y otras estimaciones, cerca 3.000 canchas de fútbol.

Petro evitó mencionar el nombre del expresidente para no “personalizar”, esquivó hablar puntualmente de la finca y de la declaración de renta, pero afirmó: “Estas personas que son las 3.000 poseedoras del 80% de la tierra fértil del país, promedio 3.000 hectáreas por persona, pagan un impuesto predial de acuerdo a su avalúo catastral, al municipio, generalmente de municipios pobre. Las tierras de las vacas gordas y los niños pobres”, señaló el candidato del Pacto.

“No hay para la educación, no hay para la salud en esos municipios, porque el avalúo catastral es casi cero. Resulta Vicky que su casa aquí en Bogotá vale más en avalúo catastral que la finca del que usted menciona y usted apenas tiene unos metros cuadrados”, sostuvo Petro y agregó: “Paga más tu casa por el avalúo catastral en Bogotá, que toda la hacienda de la persona que tú mencionas. No es justo, no es justo contigo, no es justo con el país”, puntualizó.

