Familia de soldado hallado muerto en extrañas circunstancias en Quindío pide claridad al Ejército

El 8 de diciembre la familia Velandia Arango recibió una triste noticia: su hijo Santiago Velandia Arango, un joven soldado del Ejército Nacional, había muerto en extrañas circunstancias en un campamento en zona rural de Buenavista.

Según Blu Radio, el joven estaba de permiso del Batallón de Alta Montaña en Génova donde prestaba servicio militar obligatorio cuando ocurrió la tragedia. Una vez la familia se enteró de su muerte viajó hasta la zona en donde recibieron distintas versiones de lo que había ocurrido, algo que los hizo sospechar.

“Nos dijeron que lo lamentaban mucho, que él había tomado una mala decisión. Los hechos aproximadamente se habían ocurrido a las 2:00 a. m. y su cuerpo fue encontrado a las 7:00 a. m. Que ellos escucharon unos sonidos, unas detonaciones: las cuales confundieron con pólvora. Cosa que me parece extraño que personas tan entrenadas no sepan distinguir el sonido de la pólvora con el sonido del arma que, pues me imagino yo, es muy diferente”, señaló Daniela, hermana del joven militar a la emisora.

Luego de un par de días, la Octava Brigada del Ejército publicó un comunicado de prensa en el que aseguraba que, “al parecer se trataría de un caso de suicidio” y que antes de quitarse la vida, el soldado “habría accionado granadas de su dotación, afectando un predio ubicado en las inmediaciones de la base, causando daños materiales”.

El comunicado no dejó contenta a la familia, pues no creen que Santiago Velandia Arango, quien estaba a punto de terminar su servicio militar y había compartido un día especial con familia y amigos el pasado 14 de noviembre, fuera capaz de quitarse la vida y detonar una granada.

“En ningún momento Santiago manifestó razones a familiares o conocidos, motivos que pudieran indicar un posible suicidio. Al contrario, siempre se mostró alegre por los proyectos que tenía a futuro y disfrutó con sus padres y hermanos de su periodo de descanso”, dijo su familia a Crónicas del Quindío.

Los padres del soldado y tres de sus hermanos pidieron que la muerte del joven sea investigada y se tomen las medidas correctivas para que tragedias similares no ocurran dentro del Ejército.

Semana habló con Danni Cabanillas, cuñado de la víctima, quien narró cómo el Ejército contó a la familia lo sucedido, dejando más dudas que certezas en el caso.

Por parte del batallón se comunicaron con la mamá y le informaron vía telefónica que Santiago había tomado una mala decisión, esa fue la única información que le dieron a la madre.

Según Cabanillas, la única información que han recibido como avance para esclarecer la muerte del soldado ha sido por parte de los comandantes, quienes dijeron que la muerte era materia de investigación, pero no dieron más detalles.

“Esto generó en nosotros una molestia porque como seres queridos lo único que queremos es saber qué pasó con nuestro amado Santiago”, sostuvo la familiar, quien aclaró que, “Velandia Arango estaba cumpliendo el servicio militar sin presiones para así obtener su libreta y manifestaba sentirse a gusto en la milicia”.

Por ahora la Fiscalía y la Sijín investigan la causa de la muerte de Santiago Velandia Arango, para así darle tranquilidad a la familia, que esperaba contar con el uniformado en las fiestas navideñas que se aproximan.

