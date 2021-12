Es oficial el aumento del salario mínimo en Colombia: Iván Duque firmó el decreto

Presidente Iván Duque firmó el decreto de incremento de salario mínimo. Foto: Presidencia.

En la mañana de este miércoles 15 de diciembre, el presidente de Colombia, Iván Duque firmó el decreto que dictamina el aumento del 10,7% al salario mínimo para los trabajadores en 2022 que, luego de la sanción presidencial, quedó en $1.000.000 (un millón de pesos), más el subsidio de transporte que equivaldrá a $117.172 pesos.

Tras firmar el edicto, el mandatario lanzó una frase en la que manifestaba el interés del Gobierno en propender por el salario de los colombianos. “Por los trabajadores de Colombia, publíquese y cúmplase”.

Durante la firma, varios de los integrantes del gabinete nacional, así como los dirigentes de las centrales obreras, destacaron que este año la puja por aprobar el salario mínimo no haya llevado varios días y se permitiera un consenso entre las diferentes partes. Cabe resaltar que esto no pasaba desde el 2011 durante uno de los gobiernos de Juan Manuel Santos.

En el evento, que se llevó desde tempranas horas del día en la Casa de Nariño, Iván Duque destacó que el aumento del salario mínimo de este año era un hecho histórico para el país y haría parte del ideario de supuestas políticas sociales que busca incentivar antes de dejar el poder.

“Esta agenda de equidad que tenemos el el gobierno sigue adelante, que sigue adelante con políticas claras como la matrícula cero para estratos 1, 2 y 3 en la educación superior publica, que sigue adelante con la renta básica de emergencia que se denomina ingreso solidario la cual nos acompañará hasta diciembre de 2022″, aseveró el primer mandatario.

Además, dijo que llegar al salario mínimo de un millón de pesos fue una propuesta de su campaña. Sin embargo, no hay que olvidar que este incremento se da en plena reactivación económica, donde el precio del dólar ha tenido alzas históricas.

“Se ha logrado este propósito, durante una larga campaña presidencial le prometí a Colombia llegar al salario mínimo del millón de pesos, pero al millón de pesos no se llega de un día para otro, no se llega de manera improvisada, se llega de manera gradual”, señaló el presidente.

Asimismo, brindó detalles sobre lo que opinan los empresarios sobre el aumento del salario mínimo que, desde hace varios años, no tenía un incremento de dos dígitos.

“Los empresarios han tenido esta conversación en múltiples ocasiones y se puede decir hoy, que ha este paso se llega luego de tres aumentos que en términos reales también son significativos y marcan una diferencia histórica y me parece pertinente mencionar nuestra agenda de quizás sigue adelante”, subrayó.

En su cuenta de Twitter, además, agregó que el anhelo de “los trabajadores colombianos de tener un #SalarioMínimo de $1 millón es una realidad. Hoy es un día histórico para Colombia: firmamos el decreto que establece el mayor incremento real en casi 50 años. #EsConHechos que le cumplimos al país. Publíquese y cúmplase”, trinó.

Sin embargo, no todos celebraron el alza que decretó el Gobierno. Por ejemplo, para el presidente de la Confederación General del Trabajo (CGT), Percy Oyola, el monto es insuficiente debido a que se tiene que garantizar que los empleados en el país “puedan vivir con dignidad”. No obstante, reconoce la difícil situación económica que atraviesa el mundo por cuenta de la pandemia, por lo que no presentó más objeciones al respecto.

Por su parte, desde la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (ANDI) también hubo pronunciamientos, donde se menciona el esfuerzo de los empresarios por brindarle ese incremento a sus colaboradores de cara a uno de los momentos más difíciles financieramente hablando.

“No hay duda que las ocasiones extraordinarias requieren acciones extraordinarias. Entiendo a los técnicos que no estuvieron de acuerdo, pero les digo que tenemos que tener en cuenta a los más vulnerables; todos tenemos la responsabilidad de acompañarlos y ayudarlos”, señaló Bruce Mac Master, presidente de la ANDI.

SUBE EL SALARIO, SUBEN LOS IMPUESTOS

El impacto más significativo se sentirá en los umbrales para los subsidios de compra de vivienda pues muchos de estos auxilios son para Viviendas de Interés Social de menos de 150 salarios mínimos -en zonas urbanas de más de un millón de habitantes-. Esto quiere decir, que para el próximo año el subsidio de compra VIS será para inmuebles de $150 millones.

El ajuste salarial de 2022 también aumentará la cuota moderadora o copago en las EPS, toda vez que cada año se incrementa en el mismo porcentaje del salario mínimo, es decir, que subiría un 10,07 % en 2022.

El Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito (SOAT) tiene su cobertura basada en salarios mínimos diarios, por lo que cada año lo que pagan los conductores se ve directamente afectado por el aumento del salario mínimo.

