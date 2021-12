‘Yo me llamo’: Amparo Grisales se conmovió con Leonardo Favio pero criticó su ‘falta de trasero’

A medida que avanza la competencia, los miembros del jurado son más punzantes en los detalles tanto vocales como en la personificación física de los artistas que cada noche se ven en ‘Yo me llamo’. La gala de este lunes no fue la excepción y, pese a los halagos que recibieron los cuatro artistas enfrentados esta noche, las críticas fueron contundentes.

El primero en saltar al escenario fue ‘Christian Nodal’, quien debía corregir algunos detalles en la voz y en el manejo del escenario, y la canción ‘Se me olvidó’ fue ideal para demostrar a los jurados que siguió al pie de la letra sus sugerencias.

Sus movimientos, combinados con sus vibratos, le bastaron para llevarse buenos comentarios de los jueces, sobre todo de Yeison.

“Me encanta que te disfrutes el escenario, te lo habíamos pedido desde hace mucho tiempo (…) hermano, aquí se viene es a eso, a gozar, eso es lo que espera Colombia cada noche de ti” dijo el caldense; pero al mismo tiempo le recomendó no vibrar su voz de forma repetitiva. “Esta nueva generación es plana y tiene ciertos toques de la canción donde se vibra y ya; pero tú vibraste cada final de toda la canción y eso no es original”.

Para el gusto de Amparo Grisales, el siguiente en presentarte ante el público y el país fue ‘Leonardo Favio’. Durante su preparación, el imitador fue asesorado por Camilo Cifuentes en los pequeños detalles, pues en su anterior gala César Escola sugirió innovar en cada audición.

Con ‘La rubia del cabaret’, el imitador volvió a descrestar al trío de jurados, especialmente a Escola y, como ya es habitual, a la diva, quien lo recibió con elogios luego de su canto; incluso, el argentino le pasó un pañuelo pero ella se negó a recibirlo, argumentando que no iba a llorar.

“Realmente… me erizo, no lo tengo preparado como para hacer show de que me estoy erizando, pero me llegas al corazón (…) no estoy llorando, estoy conteniendo la emoción, así como él -Leonardo Favio- la contiene en el escenario”, dijo Grisales, y complementó afirmando que convierte la poesía en canción, tal y como lo hacía el artista original.

Continuando con las observaciones, Amparo le pidió al concursante que se acercara para ser examinado con la lupa que tiene sobre la mesa; y cuando se dio vuelta para retornar a la plataforma cuestionó su ‘ausencia’ de trasero.

“Otro que dejó el culito en la casa… Se lo robaron, mi amor”, y concluyó con aplausos.

De la balada el escenario pasó a la música urbana con ‘Bad Bunny’, artista que ha tenido una de las evoluciones más notables dentro de la escuela; de hecho, tuvo que fortalecer sus movimientos ‘sensuales’ de acuerdo con la interpretación de ‘AM’, una de las colaboraciones más recientes del puertorriqueño.

Con una copa de champaña en la mano, el concursante intentó seducir a Amparo Grisales, pero la falta de aire en algunos apartados y la pérdida del color de voz durante la gala le pasaron factura y así se lo hicieron saber.

“El aire estuvo… difícil; yo sé que es difícil porque hay una versión con Nio García y con J Balvin y se van repartiendo -la canción-, pero cantada solamente por una voz… -estuvo- larga y aburrida”, reprochó César Escola. En su defensa, Amparo destacó que tuvo una buena presentación pero le recomendó cambiar siempre de look igual que el auténtico Benito Martínez, y Yeison dijo que no fue su mejor noche.

Cerrando la ronda de presentaciones estuvo ‘Daniel Santos’ con ‘Obsesión’. Su elegancia y fuerza vocal le permitieron ser el imitador destacado de la noche, a tal punto de ser el elegido por el jurado para acceder a la fase de premiación donde competirá por 20 millones de pesos.

Finalmente, quien no se llamó fue ‘Bad Bunny’, siendo el más cuestionado de los cuatro imitadores.

