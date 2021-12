Rafael Nieto Loaiza no inscribió su candidatura al Senado en la lista del Centro Democrático

En la foto: Rafael Nieto Loaiza, ex precandidato presidencial del Centro Democrático. (Colprensa - Diego Pineda)

Este lunes 13 de diciembre, el partido de Gobierno, Centro Democrático presentó sus listas para Senado y Cámara con el fin de competir en las elecciones legislativas de 2022. Sin embargo, llamó la atención que el exprecandidato presidencial de esa colectividad, Rafael Nieto Loaiza, no se postuló al Congreso tal y como lo había anunciado su jefe político, el expresidente Álvaro Uribe Vélez.

La decisión de que Nieto Loaiza se lanzaría como congresista se dio luego de que el exministro de Hacienda, Óscar Iván Zuluaga, fuera el elegido por el uribismo como candidato oficial en las presidenciales, por lo que se definió que Nieto, María Fernanda Cabal, Paloma Valencia y Alirio barrera, exaspirantes a esa designación, ya no estarían en la carrera por suceder a Iván Duque, sino que ahora competirían por curules en alguna de las dos cámaras.

Sin embargo, al ver la lista que presentó el Centro Democrático se evidenció que aparecen todos los precandidatos menos Rafael Nieto, quien hasta ahora no se ha pronunciado al respecto. No obstante, fuentes del partido le han confirmado a la prensa que la decisión del exministro se dio por decisión propia.

Hay hipótesis de que Nieto Loaiza desistió de sus aspiraciones legislativas por las muy marcadas diferencias que posee con varios de sus compañeros en el uribismo y que conforman la lista con la que el partido pretende obtener mayorías en marzo del 2022.

Cabe recordar que el mismo Nieto ha dicho que no le gusta el parlamento, sino que se ve en el Ejecutivo desenvolviéndose en el ámbito presidencial, por lo que se presume haría parte de las razones por las que no inscribió su nombre en esa contienda electoral, contrario a sus excontricantes presidenciales dentro del partido que sí asumieron sus respectivos números para competir en la lista.

Por ejemplo, tal y como ella lo pidió, María Fernanda Cabal obtuvo el número 100 en el tarjetón; Paloma Valencia el 10 y Alirio Barrera el 2; todos en la lista al Senado del partido con el que Iván Duque llegó al poder en 2018.

No sobra anotar que la designación de Barrera, que es exgobernador de Casanare, ocasionó duras críticas por parte de su prima, la actual senadora uribista Amanda Rocío González, quien denunció mediante un duro comunicado que recibió una llamada de Nubia Stella Martínez, directora del Centro Democrático, quien le informó que ya no tenía aval del partido para aspirar nuevamente al Senado.

“Esta decisión según lo expresado por la Dra. Martínez, corresponde a una condición exigida por el Señor Alirio Barrera, para aspirar también al Senado como candidato único por la Orinoquía, violentando el principio de igualdad y el derecho legítimo adquirido que tengo de ser elegida, aun más en mi condición de aforada, y pregunto ¿Cuál es el temor de competir conmigo? ¿No se siente con la capacidad de hacerlo?”, afirmó la congresista a través de su pronunciamiento.

La actual senadora ya sabía que existía la posibilidad de ser vetada por el partido para darle paso a su primO Barrera, por lo que envió un oficio a la colectividad para que le aclarara la situación y exigiendo la garantía de sus derechos de elección, pero no recibió respuesta, según denunció.

“Es lamentable que a escasas 24 horas del cierre del proceso de inscripciones de listas al congreso, de manera sorpresiva el Partido y el ex presidente Uribe, haciendo uso de inusuales facultades, pretendan transgredir mis derechos, sin que medie causal constitucional o legal para hacerlo, pues hasta el momento no tengo condena o sanción alguna que me impida ejercer mi postulación”, sostuvo la congresista a través de una carta pública.

Entre tanto, otros de los candidatos al Senado que encabezan la lista de esa colectividad quedaron distribuidos así:

1. Miguel Uribe Turbay

3. Milla Romero

4. Fernando Nicolás Araújo

5. Ruby Helena Chagüi Spath

6. Paola Holguín

7. Honorio Henríquez

8. Santiago Valencia

9. Carlos Manuel Meisel

SEGUIR LEYENDO: