Hijas de Fernando Gaitán demandaron a RCN por los derechos de autor de sus obras: “Murió y nunca se enteró de cuáles eran sus derechos”

Fernando Gaitán creó telenovelas exitosas alrededor del mundo. Sus hijas demandaron a RCN por los derechos de autor de los textos que entregó al canal para su producción - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Las hijas del escritor Fernando Gaitán, Ana María y Luisa Gaitán, demandaron a RCN Televisión por los derechos patrimoniales de autor de varias obras de su padre, según relataron en una entrevista con el medio colombiano Brava News.

La acción judicial fue presentada en marzo de 2025 ante la Subdirección Nacional de Derechos de Autor para asuntos jurisdiccionales e incluye Yo soy Betty, la fea, Hasta que la plata nos separe, Café con aroma de mujer, Todos los novios de Laura, Que no muera el amor y María de los Guardias.

Ambas explicaron que el proceso comenzó por la falta de información tras la muerte de su padre en 2019: “Nosotras en ese momento no teníamos información precisa sobre el tema de los derechos de autor de Yo soy Betty la fea”, dijo Ana María. Luisa lo resumió en una frase: “No teníamos claridad”.

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Las hermanas también sostienen que esa incertidumbre alcanzó al propio autor: “Mi papá murió y él nunca se enteró de cuáles eran exactamente sus derechos como autor de la obra de Yo soy Betty la fea”.

Ana María Gaitán se pronunció y dijo que su papá murió y el canal se desligó por completo y que no sabía cuáles eran sus derechos sobre las obras- crédito @anagaitang/Instagram

El quiebre con el canal se precipitó cuando vieron remakes y adaptaciones de las obras sin que RCN las consultara.

“RCN a nosotras jamás nos llamó. Nunca”, afirmó Ana María, quien también señaló “cambios muy fuertes de la historia” en las nuevas versiones de Café con aroma de mujer y Hasta que la plata nos separe.

La continuación de ‘Betty, la fea’ y la voluntad del autor

El punto de inflexión fue el estreno de Betty, la fea: la historia continúa. “Fue como la última gota que derramó el vaso”, dijo Ana María, quien cuestionó además que el cabezote de la producción indicara que era en memoria de Fernando Gaitán: “Betty la fea es original de Fernando Gaitán”.

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Su reproche se extendió a la relación histórica entre su padre y el canal: “Sentimos que RCN, su casa, su amigo, sus amigos, que también sabían que mi papá no quería tocar la obra, no importó y sacaron la obra”.

Ambas hermanas sostienen que Gaitán se opuso en vida a cualquier continuación. Ana María recordó sus palabras directas: “No, nene, yo no quiero tocar más la historia. No quiero”.

Betty la fea es original de Fernando Gaitán y el punto de inflexión se originó con a continuación de la historia "en memoria de..."- crédito RCN Televisión

Luisa reforzó esa postura: “Mi papá lo dijo muchas veces” y “no quería que le movieran su obra”.

Ana María también mencionó que le resultó “extremadamente doloroso” escuchar declaraciones públicas de Jorge Enrique Abello —a quien describió como amigo de su padre— en las que se sugería que el proyecto podía nacer tras la muerte del creador.

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Los fundamentos jurídicos de la demanda

Al revisar los contratos, las herederas y su abogada, Carolina Polanco García, concluyeron que Fernando Gaitán nunca cedió sus derechos patrimoniales.

“Resulta que no en ninguno de los contratos se refleja una cesión de derechos patrimoniales”, explicó Luisa. “Mi papá autorizaba varias cosas, como autorizaba la fijación de la obra, pero él en ningún momento cedió sus derechos”.

Polanco García precisó los límites que, a su juicio, tenía RCN: “Únicamente podía transmitir la obra de Betty la fea en televisión, pero no tenía derecho ni autorización para transmitir la obra Yo soy Betty, la fea en la modalidad de streaming”. La abogada también señaló que “están ocurriendo explotaciones de la obra en modos que no se habían convenido con el autor y sin autorización de las herederas”.

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La nueva temporada de 'Betty, la fea' llegará a la plataforma Prime Video el 15 de agosto - crédito @primevideolatam/IG

Sobre el estado procesal, Polanco García informó que la Dirección Nacional de Derechos de Autor resolvió que la contestación de RCN se presentó fuera de plazo, y que el expediente subió a tribunal por un recurso de apelación de los apoderados del canal. Las herederas esperan la fecha de la audiencia inicial.

La abogada advirtió además que aún no conocen contratos que el juez ordenó incorporar al expediente y que, sin esos documentos, no pudieron calcular con precisión el monto reclamado, aunque manejan la posibilidad de una cifra de millones de dólares.

RCN no se pronunció sobre el fondo del caso. Sus abogados respondieron a Brava News que guardarán silencio por una cláusula de confidencialidad y dejarán que el proceso siga su curso.

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El llamado a otros autores y sus familias

Fernando Gaitán fue el escritor de novelas que marcaron la historia de la televisión, como Café, con aroma de mujer - crédito Colprensa

Más allá del litigio, Ana María llevó la discusión al trato a los creadores: “Yo pido respeto por los creadores, pido respeto por las personas que realmente trabajaron duro”. Sobre el impacto personal del proceso, dijo: “Nosotras hemos sido extremadamente lastimadas en todo el proceso” y “estamos tristes”.

Luisa describió la situación como una ruptura con una empresa que conocieron desde niñas: “Nos sentimos totalmente traicionadas”. Su juicio sobre el manejo de la obra fue directo: “La han maltratado. La han maltratado, le han quitado la esencia”.

Las dos hermanas buscan convertir este pleito en una advertencia para otros autores y sus familias, y explicar los derechos de autor “de una forma que todo el mundo entienda”, porque, según afirmaron, muchas personas no comprenden los contratos y eso las deja expuestas.

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