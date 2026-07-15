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Rodrigo Lara Restrepo quería recuperar la personería de su movimiento político Dignidad Liberal pero el Consejo de Estado negó la tutela

El alto tribunal determinó que la acción constitucional no cumplía los requisitos para controvertir una decisión judicial y dejó vigente la determinación adoptada sobre el reconocimiento legal de la colectividad

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Rodrigo Lara Restrepo, designado ministro del Interior, presentó la acción de tutela para controvertir la decisión judicial sobre el reconocimiento político de Dignidad Liberal - crédito Europa Press
Rodrigo Lara Restrepo, designado ministro del Interior, presentó la acción de tutela para controvertir la decisión judicial sobre el reconocimiento político de Dignidad Liberal - crédito Europa Press

El Consejo de Estado declaró improcedente la tutela presentada por Rodrigo Lara Restrepo, designado ministro del Interior, y otros accionantes, contra las decisiones judiciales relacionadas con la personería jurídica de Dignidad Liberal, movimiento político que buscaba mantener su reconocimiento legal como partido.

La corporación concluyó que la acción no cumplía con los requisitos para cuestionar un fallo judicial y que los argumentos planteados pretendían reabrir una discusión que ya había sido resuelta por las autoridades electorales y judiciales.

La decisión fue adoptada en primera instancia por la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo, con ponencia del magistrado Pablo Andrés Córdoba Acosta, en una providencia fechada el 3 de julio de 2026 en Bogotá.

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El alto tribunal señaló que no encontró una vulneración de derechos fundamentales atribuible a las decisiones cuestionadas y explicó que la tutela no puede convertirse en una instancia adicional para controvertir determinaciones tomadas por jueces dentro de sus competencias.

Auto del Consejo de Estado que declaró improcedente la tutela contra las decisiones relacionadas con la personería jurídica de Dignidad Liberal - crédito Consejo de Estado
Auto del Consejo de Estado que declaró improcedente la tutela contra las decisiones relacionadas con la personería jurídica de Dignidad Liberal - crédito Consejo de Estado

“El juez de tutela no puede inmiscuirse en dicho asunto, so pena de otorgar a la acción de tutela un carácter que no le es propio de su naturaleza y de paso invadir la competencia y la independencia del juez natural”, indicó la providencia.

La corporación también negó la solicitud de desvinculación presentada por el Consejo Nacional Electoral y ordenó notificar la decisión a las partes involucradas por el medio más expedito y eficaz. El fallo podrá ser eventualmente revisado por la Corte Constitucional si se cumplen los requisitos establecidos dentro del trámite de tutela.

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El origen de la disputa por la personería jurídica

La controversia jurídica se remonta a 2023, cuando Rodrigo Lara Restrepo solicitó ante el Consejo Nacional Electoral el reconocimiento de la personería jurídica de Dignidad Liberal.

La petición fue negada mediante la Resolución 16685 del 20 de diciembre de 2023. Posteriormente, Lara Restrepo y Julio Bahamón Vanegas presentaron recursos contra esa determinación, pero el CNE mantuvo su decisión a través de la Resolución 03771 del 17 de julio de 2024.

Tras esas actuaciones, se inició un proceso judicial para revisar la legalidad de la decisión administrativa. La Sección Quinta del Consejo de Estado analizó el caso y dejó sin efecto el reconocimiento de la personería jurídica del movimiento político.

Esa determinación fue posteriormente cuestionada mediante la acción de tutela presentada por Lara Restrepo, quien argumentó que se habían afectado derechos como el debido proceso, la participación política y la posibilidad de conformar organizaciones partidistas.

Sin embargo, la Sección Primera consideró que los argumentos expuestos no demostraban una actuación arbitraria por parte del juez que tomó la decisión inicial, sino una inconformidad con el resultado del proceso.

- crédito Álvaro Tavera/Colprensa
El Consejo de Estado mantuvo vigente la decisión que dejó sin personería jurídica a Dignidad Liberal tras negar la tutela presentada por los accionantes - crédito Álvaro Tavera/Colprensa

El tribunal descartó una afectación constitucional

En su análisis, el Consejo de Estado indicó que la tutela contra providencias judiciales exige demostrar circunstancias excepcionales que evidencien una vulneración clara de derechos fundamentales. Para la Sala, ese requisito no se cumplió en este caso.

El fallo sostuvo que los accionantes pretendían utilizar la tutela para modificar una decisión adoptada dentro de un proceso judicial en el que ya existieron oportunidades para presentar argumentos y controvertir las actuaciones correspondientes.

Además, la corporación señaló que la discusión sobre la personería jurídica de Dignidad Liberal estuvo relacionada con la valoración de pruebas y con decisiones tomadas por las autoridades competentes, aspectos que no podían ser sustituidos mediante una nueva revisión a través del mecanismo constitucional.

Su relación con el Nuevo Liberalismo

Uno de los puntos analizados dentro del proceso estuvo relacionado con la trayectoria del movimiento político y su vínculo histórico con el Nuevo Liberalismo.

El Consejo de Estado admitió una tutela con la que Rodrigo Lara Restrepo busca recuperar la personería jurídica de Dignidad Liberal - crédito Diego Pineda/Colprensa
Lara Restrepo ha defendido la continuidad del legado político del Nuevo Liberalismo en medio de la disputa por el reconocimiento jurídico de Dignidad Liberal - crédito Diego Pineda/Colprensa

El Consejo de Estado sostuvo que, dentro del análisis realizado sobre la solicitud de personería jurídica, se revisaron documentos aportados por las partes y pruebas recopiladas durante el proceso.

A partir de esa valoración, concluyó que Dignidad Liberal había tenido una relación política previa con el Nuevo Liberalismo y que dicha circunstancia era relevante para determinar si cumplía con las condiciones necesarias para obtener nuevamente reconocimiento jurídico.

La corporación también señaló que no se acreditó la existencia de hechos de violencia grave o extraordinaria que hubieran impedido la participación política del movimiento en las condiciones exigidas para justificar el reconocimiento de la personería.

Ese argumento había sido uno de los principales puntos de discusión dentro del proceso, debido a que los accionantes sostenían que existían circunstancias históricas que debían ser tenidas en cuenta para garantizar la protección de los derechos políticos del movimiento.

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