Colombia

Gustavo Petro cuestionó la elección de María Nohemí Arboleda para el Ministerio de Minas: “Presenta un antecedente grave”

El presidente saliente de Colombia cuestionó a la ministra de Minas designada por Abelardo de la Espriella por apoyar, según él, la especulación en las fórmulas tarifarias

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María Nohemí Arboleda fue designada como ministra de Minas y Energía por el presidente electo de Colombia, Abelardo de la Espriella - crédito Presidencia de la República

El presidente electo de Colombia, Abelardo de la Espriella, designó a María Nohemí Arboleda como ministra de Minas y Energía para su gobierno, que iniciará el 7 de agosto de 2026.

Por este motivo, el presidente saliente de Colombia, Gustavo Petro, cuestionó el nombramiento de la exgerente general de XM, quien renunció a su cargo el martes 14 de julio.

El presidente Gustavo Petro cuestionó a la nueva ministra de Minas por haber adquirido, durante su gestión en XM, un software que, según él, nunca funcionó, lo que constituye un antecedente grave.

Gustavo Petro - crédito Presidencia de la República
Gustavo Petro cuestionó el nombramiento de María Nohemí Arboleda, quien renunció a su cargo el martes 14 de julio - crédito Presidencia de la República

“El cambio de la ministra de Minas y Energía por una señora de XM ya presenta un antecedente grave: adquirió un software que nunca funcionó”, precisó.

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El presidente Gustavo Petro también cuestionó a María Nohemí Arboleda por respaldar la “especulación” sobre las fórmulas tarifarias. El jefe de Estado indicó que la fórmula constituye a una renta ricardiana.

“Además, ha respaldado la especulación mediante la fórmula tarifaria que aún se aplica. Esta fórmula constituye una renta ricardiana, un mecanismo que he explicado muchas veces, aunque entiendo que no todos conocen el concepto”, indicó.

Y agregó: “Consiste en vincular las tarifas de tecnologías de bajo costo, como el agua y la energía solar, a los precios del gas, que es mucho más caro, incluso diez veces más”.

Gustavo Petro - crédito Presidencia de la República
Gustavo Petro cuestionó a María Nohemí Arboleda por respaldar la “especulación” sobre las fórmulas tarifarias - crédito Presidencia de la República

En sus declaraciones, el mandatario colombiano preguntó cuál es la diferencia entre un costo bajo y una tarifa alta, e interrogó sobre el destino de esa diferencia.

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“Esa diferencia entre un costo bajo y una tarifa alta, ¿a dónde fue a parar? Al extranjero y a cubrir el déficit de Hidroituango, otro caso de estafa", aseveró el presidente Petro.

Pronunciamiento de Edwin Palma

El ministro de Minas del gobierno de Gustavo Petro, Edwin Palma, manifestó su posición frente al reciente nombramiento de María Nohemí Arboleda como nueva titular de la cartera de Minas en el ejecutivo que liderará Abelardo de la Espriella.

A través de su perfil en la red social X, Palma subrayó la experiencia de Arboleda en el sector eléctrico, destacando su prolongada gestión en la administración del mercado de energía y su conocimiento sobre los desafíos actuales del sistema energético colombiano.

“La ing. María Nohemí lleva años al frente de la administración del mercado de energía eléctrica y en el sector, por lo tanto, sabe y conoce muy bien los retos que enfrenta el sistema (sic)”, señaló.

Palma también reconoció el papel que ha desempeñado Arboleda en la articulación institucional durante 2026, resaltando su aporte a través de XM, la empresa encargada de operar el sistema interconectado nacional y administrar el mercado mayorista de energía. El ministro consideró que el monitoreo y la información suministrados por esa entidad han sido fundamentales para la labor de su despacho.

“Durante este año que he estado al frente de la cartera, hemos contado con su ayuda, articulación, colaboración y cooperación. La información y monitoreo desde XM siempre son y han sido útiles (sic)”, indicó.

Edwin Palma - crédito @PalmaEdwin/X
Edwin Palma le deseó éxitos a María Nohemí Arboleda en las tareas que asumirá en la nueva administración - crédito @PalmaEdwin/X

En su mensaje, Edwin Palma hizo énfasis en la preparación de medidas para enfrentar los efectos del fenómeno de El Niño, mencionando que la próxima ministra está familiarizada con las 53 disposiciones diseñadas para mitigar el impacto de este evento climático. Además, mencionó la relevancia de las labores de mantenimiento en la regasificadora Spec, realizadas durante los últimos días de su gestión.

“Ojalá podamos conversar previo a esta “carrera de relevos”, que incluye en los últimos días de nuestro gobierno, el mantenimiento de la regasificadora Spec. Ella conoce de la construcción de las 53 medidas que hemos trazado como ruta para el fenómeno del niño (sic)“, aseveró el funcionario.

Por último, Palma destacó la necesidad de garantizar la seguridad energética, avanzar en la transición del sector y mejorar la accesibilidad para las comunidades más vulnerables. Cerró su intervención con un mensaje de respaldo a la gestión que asumirá Arboleda, deseándole éxito en el nuevo reto.

“Por la seguridad energética del país, pero también por la transición y la accesibilidad de la energía, sobre todo para la población más vulnerable, le deseo éxitos en esta tarea (sic)”, aseveró el ministro de Minas del Gobierno Petro.

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