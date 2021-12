Registran fuerte explosión al interior del aeropuerto Camilo Daza en Cúcuta

Aeropuerto Internacional Camilo Daza de Cúcuta. / Colprensa

En pánico se encuentran los habitantes de Cúcuta, la capital nortesantandereana, luego de que hacia las 5:45 a.m. de este martes 14 de diciembre se registrara una fuerte explosión en el aeropuerto Camilo Daza.

De acuerdo con las primeras informaciones, hubo un estruendo al interior de la terminal aérea que obligó al Ejército y a la Policía Nacional hacer presencia en el lugar de los hechos.

Tras la explosión, la mesa directiva del aeropuerto suspendió sus operaciones, mientras que se habla de un presunto muerto, que sería quien transportaba el supuesto explosivo que ocasionó el hecho.

Por su parte, el ministro de Defensa, Diego Molano confirmó que lo sucedido en el aeropuerto de Cúcuta fue un atentado, cuyo responsable fue un hombre.

“Esta madrugada, a las 5:45, un individuo que portaba un artefacto explosivo trató de cruzar la reja del aeropuerto y en ese intento el artefacto explotó y lo afectó a él mismo. Era un bandido que tenía una intención terrorista contra uno de los activos en el aeropuerto”, expresó el funcionario en diálogo con la emisora BluRadio.

Asimismo, Molano aseguró que el sujeto que detonó el explosivo tenía fines terroristas, mientras que dio a conocer que, al menos, 35 soldados vigilan la terminal aérea en estos momentos.

El MinDefensa mencionó que no conocen la identidad del individuo responsable y dijo que el Ejército y la Fiscalía investigan lo sucedido. No obstante, no descartó que los responsables tengan nexos con las disidencias de las FARC y la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN).

“En la frontera tenemos a las disidencias de las FARC y el ELN que delinquen en Venezuela. Los hemos combatido con contundencia”, dijo a la cadena radial.

Entre tanto, el estruendo se oyó en barrios barrios del territorio cucuteño, por lo que los ciudadanos usaron las redes sociales para plasmar los angustiantes momentos.

Fuerte explosión al parecer sería dentro del aeropuerto Camilo Daza de Cucuta pic.twitter.com/FvtIc1GyHt — alfredo perez duran (@alfredopduran) December 14, 2021

Noticia en desarrollo...





SEGUIR LEYENDO: