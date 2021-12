Anciana resultó quemada con pólvora mientras dormía en Medellín

Llegaron las festividades de fin de año a Colombia y tal parece que, como de costumbre, los quemados no se quedaron atrás. Esta vez se conoció la historia de una anciana de 63 años que resultó quemada con pólvora mientras dormía en su casa ubicada en un barrio de Medellín, Antioquia.

Así quedó reportado en el más reciente informe entregado por las autoridades antioqueñas donde se evidencia que la mujer ya citada se une a 2 de las víctimas que resultaron con graves heridas tras verse afectadas por los explosivos en los últimos días.

La fémina, que se encontraba descansando en su morada, la alcanzó un volador que le causó quemaduras de primer grado en varias partes del cuerpo, por lo que tuvo que ser remitida a un centro asistencial para recuperarse.

Otra de las antioqueñas que resultó lesionada por la pirotecnia decembrina fue una menor de edad (14 años), a la que se le explotó una papeleta en la cara, lo que le ocasionó daño en los ojos y tuvo que ser trasladada a un hospital de Medellín para ser atendida con urgencia.

El caso de estas dos mujeres aumenta a 38 las víctimas de esos artefactos en el territorio paisa. De hecho, según reseñó la emisora BluRadio, los pabellones de quemados en varios centros asistenciales de Antioquia ya están colapsados por esa situación.

Tal es el caso del Hospital San Vicente Fundación, que ya completó el 100% de aforo por los pacientes que resultaron quemados en los 14 días que lleva diciembre de este año.

De acuerdo con la Gobernación de Antioquia, de los 38 quemados, los más afectados son los niños: son 16 los que ya presentan lesiones por culpa de la pólvora.

Así se lo contó al medio citado el doctor Hidalgo Vélez, cirujano plástico encargado de la unidad de quemados de ese hospital, quien aseguró que no solo los cohetes, chispitas y demás elementos de pólvora han incidido en las quemaduras. ¿Cuáles más?

“Durante esta temporada hemos evidenciado aumento en quemaduras con pólvora, explosivos, llamas, etc., lo cierto las quemaduras por líquidos calientes siguen siendo las más frecuentes, esto se ve influenciado por las vacaciones, pues los niños suelen estar más en contacto en espacios como la cocina donde ocurren estos accidentes”, dijo el galeno a BluRadio.

Cabe recordar que con la llegada de las fiestas de fin de año, desde el Gobierno nacional se le pidió prudencia a los colombianos al manipular la pólvora. Gerson Bermont, director de Promoción y Prevención del Ministerio de Salud y Protección Social, expresó que “esta situación deja profundas secuelas, tragedia y dolor en las familias”. Hizo énfasis en que “la manipulación y el uso inadecuado de pólvora afecta particularmente a los niños, niñas y adolescentes, quienes, por su menor percepción del riesgo, se ven expuestos con mayor frecuencia a sufrir lesiones e incluso perder la vida”.

Por su parte, Lina Arbeláez, directora del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar dijo que el país no quiere más personas quemadas y menos si se trata de niños.

“Reiteramos el llamado a que el 100 % de los departamentos en Colombia expidan el decreto que regula la venta, manipulación y fabricación de la pólvora. No queremos más personas quemadas, no queremos más niños quemados, no queremos este año que personas mueran por eso”.