La Orquesta Filarmónica de Cali ambientará la navidad con un gran concierto en la capital vallecaucana

Cada vez falta menos para que empiece la Feria de Cali -OFC- de manera presencial, luego de que la versión del 2020 fuera realizada mediante la virtualidad. Y mientras se da inicio a la festividad, que marca el fin del presente año, son varios los eventos culturales previos.

Uno de ellos es el concierto navideño que ofrecerá la Orquesta Filarmónica de Cali junto con el coro juvenil de la Escuela de Música Desepaz, siendo este grupo el invitado especial del evento que se llevará a cabo el próximo martes, 14 de diciembre.

Además, la OFC contará con la participación especial del tenor caleño, Julián Vargas, quien ha ganado varios concursos de música en Colombia de manera grupal con ‘Spinto’ y también fue merecedor de un premio en el concurso nacional de canto en Lima, Perú. Además, hizo parte de la grabación de ‘Amor & Pasión’, séptimo álbum de estudio de la agrupación Il Divo y lanzado en 2015. Tanto el coro como el mismo Vargas serán los factores diferenciales durante la noche navideña.

Sobre la invitación del coro juvenil, Jorge Mario Uribe, director asociado de la OFC, destacó que durante el concierto, sus asistentes se encontrarán con un show “que combina famosas obras sinfónicas, apropiadas para las festividades navideñas y por supuesto, una selección para gran orquesta de los más bellos villancicos de todo el mundo”.

Asimismo, Yahaira Mina, directora de la escuela Desepaz, afirmó que el hecho de participar en este evento es una oportunidad ideal no solo para el plantel en sí mismo, sino también para todos sus estudiantes, pues a través de cada ensayo podrán ampliar sus aprendizajes y ganar experiencias en varios niveles, rodeados de músicos profesionales de primer nivel”.

En ese mismo orden, invitó a los caleños para que asistan al recital donde, además de interpretar algunos villancicos navideños, dándole la bienvenida a las novenas de aguinaldos en la ciudad, serán interpretadas piezas de importantes figuras como Antonin Dvorak, Jean Sibelius y Héctor Berlioz.

Cabe resaltar que el proyecto Desepaz está ubicado en la Comuna 21 en el oriente de la capital vallecaucana y ha permitido, desde hace más de 15 años, la oportunidad para que cientos de niños y niñas hagan parte de la música desde tempranas edades.

Siguen prendiéndose motores para el inicio de la Feria de Cali

Luego de la polémica creada por cuenta de la presentación que hará J Balvin en el ‘Super mega concierto’ y el derecho de petición de varios colectivos feministas donde solicitaron la anulación de la intervención del artista urbano en el evento; incluso el alcalde Jorge Iván Ospina manifestó estar de acuerdo con la iniciativa, apunto que “la mejor manera de castigar al cantante es no ir a verlo”.

En el marco de esta controversia, el cantante envió a través de su cuenta de Instagram un emotivo mensaje durante el Día de las Velitas. “Desde pequeño, nunca perdí la fe y he pasado por muchos momentos buenos, malos, de incertidumbre y de certeza, pero lo mejor de esto, es que los sueños son todos posibles y no me refiero a la material, me refiero a alcanzar lo que te dé paz”, escribió José Álvaro Osorio -nombre de pila del colombiano-, agregando además que, “aunque sea fácil decirlo y algunas veces difícil alcanzarlo, todo hace parte de la tarea de tratar de ser un mejor ser humano...¡tanto que me falta, pero acá seguimos!”.

Finalmente, su convocatoria en la Feria de Cali sigue en pie, siendo la figura principal de la función donde cantarán artistas como Paola Jara, Grupo Niche, Sergio Vargas y el Gran combo de Puerto Rico, entre otros.

