FLIP pide al Congreso eliminar ‘mico’ en la ley anticorrupción que afectaría la libertad de prensa

En la Foto: César Lorduy, congresista de Cambio Radical. (Colprensa - Álvaro Tavera)

El “mico” en la ley anticorrupción, que daría cárcel hasta de 10 años a quienes incurran en injuria y calumnia contra funcionarios o exfuncionarios públicos, y que pondría ‘en jaque’ a los periodistas por sus investigaciones contra los empleados de las instituciones del Estado, causó la reacción de la Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP).

Mediante un comunicado en su sitio web, así como en un hilo de Twitter, la FLIP se unió al rechazo de la Asociación Nacional de Medios de Comunicación (Asomedios) contra el artículo 221A del Proyecto de Ley No. 369 de 2021 de Cámara y 341 de 2020 del Senado, de la ley anticorrupción y le pidió al Congreso que lo derogue.

“Este artículo viola las garantías básicas de la libertad de expresión al pretender impartir medidas penales desproporcionadas”, señaló la FLIP.

Además, la entidad que vela por la libertad de prensa en Colombia dice que el artículo, cuyo ponente es el representante de Cambio Radical, César Lorduy, “promueve el uso del derecho penal contra la prensa, ignora que las denuncias penales deben ser la última medida para limitar la labor periodística”, señalaron.

En ese sentido, la FLIP dice que al igual que Asomedios y otras entidades que defienden el derecho de los periodistas, sienten “preocupación” debido a que “este tipo de medidas son altamente inconvenientes para el ordenamiento jurídico, y regresivas para la garantía de la libertad de prensa” y por eso citaron la Constitución colombiana en la que se refiere a ese tipo de sucesos.

“Preocupa que el acoso judicial encuentre nuevos respaldos en la legislación, cuando la censura está prohibida por la Constitución. Reiteramos que la garantía de la libertad de prensa y expresión, y el derecho a la información no son el enemigo, son pilares de la democracia”, agregaron, a su vez que exhortaron al parlamento nacional para que luchen contra la corrupción sin castigos ni vetos para los periodistas.

“La lucha contra la corrupción debe contar con mayor transparencia para la veeduría y el debate público, en lugar de edificarse en castigos. Pedimos al Congreso que elimine el artículo y proteja la libertad de prensa y de expresión”, sostuvo la FLIP.

Igualmente, criticaron que en el proyecto contemplen como primera medida las instancias legales, por lo que consideran que hay un desconocimiento de que “las denuncias penales deben ser la última medida para limitar la labor de los y las periodistas” y por eso instaron a que “la libertad de expresión no puede verse menoscabada por la presunta vulneración a la moral de un o una funcionaria”, subrayaron; también defendieron eventuales investigaciones que la prensa colombiana saque contra los empleados del Estado.

“La opinión de las y los periodistas tiene especial protección frente a denuncias penales, especialmente cuando se da sobre asuntos de interés público o sobre funcionarios”, dijo la FLIP, que terminó el vehemente pronunciamiento exigiéndole al Senado de la República, otra vez, que elimine el polémico artículo y “así proteja la libertad de prensa y de expresión”, concluyó la organización.

La lucha contra la corrupción debe contar con mayor transparencia para la veeduría y el debate público, en lugar de edificarse en castigos. Pedimos al Congreso que elimine el artículo y proteja la libertad de prensa y de expresión.



Lean el comunicado 👉🏽 https://t.co/N9EVX1Zbw8 — FLIP (@FLIP_org) December 6, 2021

CÉSAR LORDUY, EL PONENTE, SE PRONUNCIÓ

Casi que al unísono de la exigencia de la FLIP, el congresista Lorduy emitió su opinión al respecto y, en diálogo con la emisora W Radio, dijo que no caerán penas sobre los periodistas debido a que solo se castigará con la ley a quienes emitan falsa información.

“La propuesta está a consideración de la plenaria que podrá modificarlo, quitarlo, eliminarlo y sustituirlo, lo cual significa que este no es un hecho cumplido. Es importante que se sepa que la injuria y la calumnia son sobre hechos falsos”, dijo Lorduy a la cadena radial este lunes.

Además, defendió el proyecto y destacó que si el artículo no es aprobado en la plenaria no “PASA absolutamente nada”; dijo que solo pretenden defender a los funcionarios públicos de falacias: “el artículo no dice que los medios de comunicación están están exentos de la injuria y la calumnia”, señaló a la W.

SEGUIR LEYENDO: