Sebastián Yatra habló de ‘Tacones Rojos’ y entrevistó a Clara Galle: “No somos novios”

Sebastián Yatra y Clara Galle

El pasado 21 de octubre, Sebastián Yatra compartió con sus seguidores el videoclip de ‘Tacones Rojos’, el sencillo que funciona como un ‘abrebocas’ de lo que será su próximo álbum, según lo dijo él mismo, en una entrevista con El Comercio de Perú. En horas recientes, el músico colombiano se juntó con Clara Galle, protagonista del cortometraje, de quien se especuló sería el nuevo amor del cantante, para hablar de lo exitosa que ha sido la composición. Luego de aclarar que lo único que comparten es una bonita amistad, Yatra entregó más detalles de lo que fue la grabación del audiovisual que ya acumula más de 28 millones de visualizaciones en YouTube.

“La canción fue inspirada por los rayos de luz que iluminan la mañana al entrar por tu ventana y que tienen la capacidad de llevarte a un lugar totalmente nuevo (...) feliz e inspirador”, comentó Yatra sobre el tema en un diálogo con el medio de comunicación ya mencionado. Yatra y Galle pactaron una cita en el Instagram del colombiano y hablaron de lo mucho que se habían divertido mucho grabando el clip dirigido por el mismo Yatra y Daniel Durán, y filmado en el Palacio Fernán Núñez de Madrid.

Galle tiene 19 años, nació en Pamplona, en España. Se dedica a la actuación, al modelaje, al baile y a la pintura. Ya superó su primer millón de seguidores en Instagram, red social en la que es muy activa.

“Gracias, Clarita, por lo increíble que has sido (...) Desde que salió el video no hemos tenido tiempo de asimilarlo. Todo lo que está pasando con la canción, tanto en España, como en Colombia y como en el resto del mundo. Ya entró al top 100 mundial en Spotify. El video todos los días crece más y yo creo que en gran parte es gracias a la luz que tú le trajiste a la canción y lo bien que hemos pasado. Todo el mundo que ve el video me pregunta ‘¿quién es esa niña?’ (...) no somos novios, somos amigos (...) Tenés un magnetismo muy especial con la gente”, aseguró Yatra en su Instagram Live.

Galle, ante los agradecimientos de Yatra, tuvo el mismo gesto, y le contó a Yatra lo feliz que la hizo al convertirla en una parte de ‘Tacones Rojos’. “Gracias a ti por haber confiado en mi, por haberme dado la oportunidad. Yo me lo he pasado increíble (...) en los ensayos, grabando (...) cuando me mandaste la canción me pegué bailándola en el espejo todo el rato hasta que me la supe de memoria. Estoy súper contenta. Conocerte ha sido súper guay. Yo te llevó aquí, en la patatita”, detalló Galle mientras señalaba su corazón.

Clara se aprendió la letra en una hora, y ensayó la coreografía una sola vez, según comentó Yatra. El músico comentó que la carrera de Clara será tan grande que no puede esperar a contarle a sus nietos que trabajó con ella. Yatra confía plenamente en que la carrera de la española estará llena de éxito.

De acuerdo con lo que reveló el también intérprete de ‘No hay nadie más’ y ‘Pareja del año’, esta es la primera aparición de Clara que se hace masiva. Galle estará en las pantallas de Netflix desde el próximo 22 de febrero gracias en su participación en la serie ‘A través de mi ventana’, una producción basada en el libro homónimo de Ariana Godoy.

Según reveló Clara, gracias a ‘Tacones rojos’ ha empezado a sentir los estragos de la fama y la popularidad. No solo es reconocida en las calles, sino que, además, escucha la canción en casi todos los lugares a los que va. “Cuando voy en el taxi, y el taxi tiene la canción puesta es como (...) cuando estoy yo, es muchas veces incómodo”, relató Clara, entre risas.

Clara estudia Historia del Arte, según contaron los dos en el Instagram Live, de hecho, la española comentó que espera poder aprobar sus exámenes, pues, con el trabajo, no le queda mucho tiempo para dedicarse a la universidad. “Se la pasa todo el día leyendo, pintando”, reveló Yatra. Galle también estará en la segunda temporada de ‘El Orfanato’ de Amazon Prime Video. Luego de hablar de ‘Tacones rojos’, Yatra y Galle jugaron ‘Stop’ y compartieron con sus seguidores,

