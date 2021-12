Consuelo Ruíz, viuda de ‘El Loco Quintero’, sueña con hacer un museo en memoria del cantante

Tomada de Canal Caracol - La Red

Con la llegada de la época de diciembre a los hogares colombianos, es imposible no recordar la música característica que quedó inmortalizada en la voz de Gustavo ‘El Loco’ Quintero. Sin embargo, a cinco años de su fallecimiento, quien fuera su esposa en vida, Consuelo Ruíz, ha decidido guardar en un pequeño cuarto al interior de su vivienda, todos aquellos elementos que lo recuerdan y con los que espera seguir manteniendo vivo ese legado musical.

En entrevista con el programa de chismes ‘La Red’ de Canal Caracol, su viuda contó cómo ha sido esa experiencia de extrañarlo todos los días a pesar de seguir conservando vivo el recuerdo del artista.

“Son cinco años que va a cumplir Gustavo el 18 de diciembre y uno todavía sigue de duelo. El recuerdo está ahí, es algo tan fresquito que con cualquier cosita que le hablen a uno de él, revive toda clase de sentimientos”, mencionó Consuelo Ruíz para el programa ‘La Red’.

En su conversación, aseguró que todavía existe gente que cree que Gustavo Quintero está vivo y la llaman a su casa pidiendo que lo pasen al teléfono para poder hablar con él y la respuesta que da, es bastante conmovedora: “Yo les digo: vean Gustavo donde está no tiene teléfono, y me preguntan ¿dónde está?, les respondo que está en el cielo”.

La partida de ‘El Loco’ Quintero ha dejado un gran vacío en la vida de la señora Consuelo Ruíz, su cotidianidad cambió desde el instante en el que el cantante abandonó el plano terrenal pues cada día que pasa siente más la ausencia de su alma gemela.

“Uno ya no es el mismo, después de que se fue Gustavo mi vida cambió totalmente. Él me hace mucha falta porque éramos inseparables, los hijos crecen, ya con sus profesiones entonces ya los hijos se van y vuelve a quedar uno solito con la pareja y en eso quedamos nosotros, éramos solitos”, relató la viuda para el programa ‘La Red.

La mujer que vive en una casa ubicada en el occidente de Medellín, reconoce que cada rincón de la vivienda que habita y habitó con el artista, le trae innumerables recuerdos, desde los más trascendentales con su familia hasta los más pequeños como el cantar de los pájaros en el balcón, pues recuerda que Quintero era amante de alimentar a las aves.

Sin embargo, los cientos de cosas que ha preservado la viuda de los 58 años de vida artística que tuvo el intérprete de ‘La cinta verde’, por poco ven un triste final por cuenta de la temporada invernal que atraviesa el país y en especial el Valle de Aburrá.

“Tuvimos un percance con una humedad pues no nos encontrábamos en Medellín y cuando volví encontré todo desorganizado, con el agua en el piso y por precaución nos tenemos que ir. A uno le da mucha tristeza, pero yo sé que él no estaría contento si yo me quedara aquí en esta situación”, agregando que pese a que cambian de sitio de residencia, el artista se irá con ellos a ocupar el espacio que le corresponde.

Los recuerdos que guarda la mujer en cajas de cartón, son parte de la carrera musical del artista, pero al mismo tiempo, forman parte de la historia de amor que los unió en algún momento de sus vidas y que solo la muerte pudo separar.

“Me llevo todo lo que en mi mente queda, todo lo bueno, todos los momentos que disfrutamos, todo cambio dice que es bueno y vamos a ver que pasa, pero él se va conmigo, él es mi ángel entonces yo me voy con él también”, concluyó para ‘La Red’ mientras cerraba la puerta de su antigua vivienda y le dice por el momento un hasta luego a toda una historia de vida.

Para Consuelo, el cambio de vivienda es quizás una jugada del destino para que todos los recuerdos que tiene del hombre que la enamoró con su voz y sus canciones, puedan ser conservados en un museo dedicado al aporte musical que Gustavo ‘El Loco’ Quintero le dejó a los colombianos.

