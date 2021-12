Julián Arango confesó por qué nunca se sintió cómodo en ‘El inútil’: “Víctor Mallarino se robó el show”

Julián Arango Robledo es uno de los actores más reconocidos de la televisión colombiana, entre otras cosas, gracias a las decenas de papeles que ha desempeñado para exitosas producciones como Perro amor, Yo soy Betty la fea, El cartel, Las muñecas de la mafia, Narcos, El man es Germán y muchas otras.

De hecho, en entrevista con Infobae Colombia, el bogotano de 53 años aprovechó para hacer un repaso por cada una de estas producciones y, de paso, reveló datos poco conocidos sobre su participación en algunas.

Por ejemplo, a su papel de Martín Martínez en El inútil, novela que transmitió RCN Televisión en 2001 y que protagonizó junto a Manuela González (Miranda Zapata), Arango lo recuerda como uno que le trajo bastantes desafíos, pues tuvo que ver cómo el show se lo terminó robando Víctor Mallarino y su personaje de Mirando Zapata.

“Yo en ‘El inútil’ no la pasé tan rico porque como venía de tener tantos éxitos y ahí me tocaba otro estilo de personaje, por eso nunca me sentí cómodo. Además, me tocaba llorar una cantidad y la verdad nunca sentí el papel, yo lo sufrí mucho a pesar de que hay quienes todavía me recuerdan por esta novela. Sin embargo, yo creo que recuerdan mucho más a Mirando Zapata, porque la actuación de Víctor Mallarino se robó el show de una manera impresionante y eso también fue duro, pues yo venía de ser el centro de atracción en otras producciones y aquí no pude, entonces eso fue doloroso para el ego”, aseveró.