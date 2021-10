Carlos Vives vuelve a la actuación: Disney comenzó a rodar ‘El club de los graves’

Foto: Disney+ Original Productions

En las primeras horas de este miércoles, se dio inicio al rodaje de ‘El club de los graves’, una serie original de Disney+ Original Productions que será protagonizada por el reconocido músico colombiano Carlos Vives y se realizará en Latinoamérica por TeleColombia.

De igual manera, la producción contará con canciones originales compuestas por el músico samario que, además, compartirá set de grabación junto a un talentoso elenco de jóvenes actores y actrices, con quienes se encargará de mostrar las andanzas de un excéntrico profesor de música y su grupo de estudiantes en una tradicional escuela secundaria, la cual se especializa en educación musical.

El personaje de Vives será Amaranto Molina, un particular profesor que llega a la institución con fórmulas un tanto peculiares, para hacerse cargo de aquellos alumnos que no fueron seleccionados para hacer parte de ‘Los agudos’, la banda juvenil del colegio, por no cumplir con las normas establecidas por el éxito comercial.

“Con sus métodos disruptivos, el excéntrico profesor se hará cargo de ‘Los Graves’, emprendiendo junto a ellos un viaje musical transformador que lo ayudará a sanar heridas e inspirará a cada uno de los jóvenes a expresar su talento único, hallando juntos un esperanzador rumbo en común. A la vez, irán descubriendo el misterioso pasado que oculta el profesor”, comunicó Disney+.

Otra de las estrellas de la serie será el experimentado actor colombiano Julián Arango, quien hará el papel de Eduardo Kramer, director del instituto que se encarga de elegir a los cinco alumnos para la banda de ‘Los agudos’ y que, a lo largo, se convertirán en los rivales de ‘Los graves’

‘El club de los graves’ (rodada en varias locaciones de Colombia) estará compuesta por diez episodios, cada uno de 30 minutos de duración, y se dedicará a abordar temas de relevancia para la audiencia como el paso de la adolescencia a la adultez, el poder del trabajo en equipo, la música como vía para hallar una voz propia y el reencuentro con uno mismo a partir de la reconexión con aquello que nos apasiona.

Es clave mencionar que otros de los actores y actrices que conforman el elenco de esta nueva serie de disney y TeleColombia serán Catalina Polo (’Martina’), María Fernanda Marín (’Lala’), Manuela Duque (’Roxana’), Salomé Camargo (’Cami’), Elena Vives (’Amalia’), Brainer Gamboa (’Romario’), Kevin Bury (’Pa-Pi-Yón’), Gregorio Umaña (’Raphaelo’), Pitizion (’KJ’), Juan Manuel Lenis (’Peter’), Juan Camilo González (’Dardo’), Giseth, Deisy y Zoila Mariano (’Trillizas’) y Luis Fernando Salas (’Ocampo’).

Sobre la fecha de estreno, se presume que sea a mediados del 2022.

Carlos Vives no es el único artista colombiano en protagonizar una serie de Disney, pues cabe recordar que el cantante Pipe Bueno colaboró con la artista mexicana Karol Sevilla y el actor colombo-mexicano Christian Tappan, para la serie ‘Siempre Fui Yo’, la cual empezó su producción en Latinoamérica a cargo de The Mediapro Studio Colombia y Argentina.

De acuerdo con información de El Espectador, se espera que el estreno de la producción sea a finales de este 2021, con una primera temporada que desde ya tiene cautivada a la audiencia, ya que la historia se entrama por caminos de intriga, misterio, aventura, romance y música en los paisajes paradisíacos del Caribe colombiano.

“Hacer mi debut como protagonista en un proyecto 100 % latinoamericano y para una plataforma tan relevante como Disney+ es un privilegio único. Estoy muy entusiasmado de conectar con la audiencia a través de mi personaje y de la música increíble que tendrá la serie”, aseguró en el mismo diario Pipe Bueno.