Zach Morris, el ‘gringo colombiano’, se aburrió del país y decidió emigrar

Zach Morris es un ciudadano estadounidense de 30 años que se ha hecho reconocido en redes sociales por su amor hacia Colombia y, de hecho, gracias a su labor como representante del país ante el mundo, el creador de contenido recibió la nacionalidad en 2019 por parte del entonces canciller Carlos Holmes Trujillo (DEP).

Sin embargo, el hombre al que por mucho tiempo se le llamó como ‘el gringo colombiano’, sorprendió hace un par de semanas a su numerosa comunidad de seguidores, con un anuncio por el cual varios de ellos afirmaron sentirse “tristes” y es que, después de casi 9 años radicado en territorio nacional, decidió irse a vivir a Argentina porque se “aburrió”.

“De Colombia me enamoré a nivel personal y profesional. Me sentía rebelde, disconforme con el estado de las cosas en Estados Unidos. El consumismo sin parar. Uno no siente que está viviendo, consiguen un trabajo y se quedan ahí cómodos. Quería evitar eso y tener una vida de aventuras, desafiándome, aprendiendo. Eso me inspiró personalmente a encontrar ese camino. También el cariño y buen trato de la gente colombiana, por eso decidí empezar mi carrera ahí. Después me convertí en el gringo colombiano, aunque ya me aburrí de eso (...) Me aburrí de Colombia, ya no me daba la emoción que me daba al principio”, afirmó en entrevista con el diario Clarín, de Argentina.