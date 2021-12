Diego Camargo contó cómo bajó más de 50 kilos y qué cambió en su vida después de eso

Foto: archivo

Sorprendidos han quedado los seguidores de Diego Camargo con unas recientes publicaciones que hizo en sus redes sociales, por medio de las cuales mostró cómo lucía hace más de 20 años y con muchos kilos de más.

Y aunque poco se conocía sobre este cambio, él mismo decidió entregar todos los detalles a través de una reciente entrevista con Infobae Colombia, en la que contó también qué cambió en su vida al recuperar su peso normal.

De acuerdo con lo que contó el comediante nacido en Santa Marta, fueron más de 50 kilos los que llegó a tener de sobrepeso y 130 kilos su peso máximo, pero todo cambió hace 15 años con el nacimiento de su hija.

“Yo era un tipo gordo y muy mechudo, pero hace 15 años, cuando nació mi hija y yo era periodista de El Tiempo, me hicieron una serie de exámenes de riesgo cardiaco y allí decían que si sacaba un puntaje de 12 quería decir que estaba en riesgo, y terminé sacando 16; o sea, estaba mucho más allá de un riesgo”, aseveró.

Fue entonces cuando Diego Camargo se propuso a reducir sus tallas e intentó probar con una rutina de ejercicios y algunos cambios en su comida, pero la verdad es que poco efectivos resultaron estos métodos, teniendo en cuenta que su obesidad era mórbida.

“En otra cita, de esas anuales, el médico me proyectó lo que pasaría en mi vida con ese peso y me dijo que en 2 años podría ser hipertenso, en 10 ser diabético y en unos 15 morir de un infarto’; entonces yo dije: ‘miércoles, yo no quiero morirme cuando mi hija tenga 15 años, ¿qué hay que hacer?’, y me hice el bypass gástrico, me quitaron el 80 % de estómago y dos metros de intestino. Hoy soy la mitad de hombre de lo que era antes”, agregó entre risas.

Diego Camargo antes de su operación de bypass gástrico | Foto: Instagram @eldiegocamargo

La apariencia física del afamado comediante no fue lo único que cambió con este procedimiento, pues asegura que al verse mucho más delgado sintió que pudo recuperar la seguridad que no tenía siendo un hombre obeso.

“Esto me cambió la vida totalmente, me enseñó a tener seguridad en mi mismo y fue el empujón final para empezar hacerme comediante y para decidir subirme a los escenarios, porque como uno de gordo siente tanta vergüenza, a mí me daba mucha pena pararme frente a una cámara. Entonces, al bajar de peso a la gente y a los productores les pareció más interesante ponerme detrás de cámaras, y fue cuando me di cuenta que eso termina siendo una cosa muy excluyente, ¿si?, porque hay quienes piensan que porque eres gordo entonces no es chévere ponerte al frente sino detrás de las cámaras o escribiendo los guiones”, aseguró en su entrevista con Infobae.

Desde entonces, Diego Camargo comenzó a brillar en programas de televisión como ‘Comediantes de la noche’, así como en las presentaciones en vivo que lleva a cabo para su público en todo el país. De hecho, en la actualidad se encuentra realizando su gira ‘Todo un caballero’, cuyas primeras presentaciones ya se llevaron a cabo en Bogotá y Cali. Lo que pocos sabían es que Frank Martínez, colega y amigo suyo desde hace años, se encargó animarlo y contarle que es bastante el público que desea volver a verlo en un escenario.

Pero este no es el único show que el ex ‘MasterChef Celebrity’ se trae entre manos, puesto que los días 7 y 8 de diciembre estará presentando ‘Comedia 5 estrellas’ junto a Antonio Sanint, Julián Arango, Catalina Guzmán y Preston Gitlin (Estados Unidos), en las instalaciones del mítico teatro Vive Astor Plaza.

“Es un show de amigos porque Antonio fue el primero en darme la mano cuando empecé a hacer comedia, fue a ver mis shows y se sentó a contarme qué opinaba de lo que yo hacía o qué podría hacer de nuevo; sin duda alguna, él fue el primer trampolín que tuve para hacer comedia y para mí es un orgullo tenerlo allí. Con Julián es lo mismo, además porque tenemos una complicidad rarísima: somos igual de idiotas en el escenario y juntos somos la idiotez suprema. Y Catalina Guzmán es una de mis comediantes favoritas, mi socia y con quien hago la mayoría de proyectos hoy en día; mientras que Preston se nos une como amigo de Antonio y también porque me gusta mucho”, concluyó.