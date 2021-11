Luz Amparo Álvarez reveló por qué se fue de ‘Yo me llamo’, ¿tuvo que ver Amparo Grisales?

‘Yo me llamo’ es uno de los programas colombianos con mayor éxito en audiencia desde que se estrenó hace 10 años y aunque los jurados han cambiado, muchos recuerdan con cariño a Luz Amparo Álvarez por haber hecho parte de las primeras temporadas.

Tal y como ella misma lo comentó en entrevista con Infobae Colombia, este concurso es uno de sus favoritos, pues le permitió mezclar el canto y la imitación, que son dos de sus pasiones y más grandes talentos.

Aunque Luz Amparo Álvarez llegó, inclusive, a ser la única colombiana en formar parte de la versión internacional de ‘Yo me llamo’, con Belkis Martínez (Venezuela) y Julio Sabala (República Dominicana), a partir de la quinta temporada César Escola llegó en su reemplazo, lo cual causó una gran sorpresa.

Desde entonces, las razones de su salida fueron motivo de especulación entre los fanáticos del show, pero todo quedó esclarecido por la paisa en su reciente charla con este medio , pues entregó todos los detalles al respecto.

“Yo amo ‘Yo me llamo’, me parece que es un formato ganador porque muestra la vida y el talento de los artistas, así como su evolución y el choque con los jurados, es muy divertido. Yo duré varios años allí e hice varias versiones, pero llegó un momento en el cual sentí que a nivel personal me estaba agobiando y no me estaba aportando más, entonces decidí que ya debía llegar hasta cierto punto”, aseguró a Infobae Colombia.