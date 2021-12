“El legado que dejó valió la pena”: Franklin Ramos sobre Mauricio Leal

Mauricio Leal

La muerte del estilista Mauricio Leal y su madre Marleny Hernández, el pasado 20 de noviembre, sigue generando dudas, intrigas y dolor entre la farándula colombiana, especialmente entre esas personas que más que clientes, se convirtieron en amigos del peluquero.

Madre e hijo fueron encontrados sin vida en su exclusiva residencia de La Calera, a las afueras de Bogotá, pero las autoridades aún no saben qué pasó. Una carta y heridas de arma blanca confunden las ideas de lo que pudo haber sucedido. Por lo menos, recientemente las autoridades han señalado que la muerte de la madre fue un homicidio.

Mientras las autoridades avanzan en la investigación para aclarar qué le pasó al estilista y a su madre, los famosos colombianos siguen reaccionando conmovidos ante la temprana partida de Leal. Y es que por el salón de ‘Maito’, como lo llamaban la mayoría de sus amigos, pasaron reinas de belleza, presentadoras, cantantes, actrices y actores de gran categoría en el país.

En las últimas horas, el programa de entretenimiento de Canal Uno, ‘Lo Sé Todo’, dio a conocer las palabras de Franklin Ramos sobre la muerte de su amigo y colega. Ramos es un estilista y asesor de imagen colombiano, reconocido por también ser uno de los peluqueros preferidos por las famosas y por ser parte de los jurados en las ediciones de ‘La Agencia: Batalla de Modelos’.

Al programa, Ramos habló de la gran amistad que logró establecer con Mauricio Leal a través de los años, compartiendo no solo su vocación sino una amistad que iba más allá de un trabajo en común.

“Mi relación con Mauricio fue grandísima, además de colegas fuimos grandes amigos, gracias a Andrea Serna que nos unió”, señaló el estilista, detallando que la modelo y presentadora, una de las más reconocidas en el país, logró que ambos trabajaran juntos desde que los presentó y en adelante.

Ramos detalló que el trabajo conjunto con Leal se dio en importantes eventos como Colombiamoda, “estoy hablando de mi espacio cuando Mauricio llegó a Bogotá, estoy hablando de Bogotá Fashion Week, del Reinado Nacional de la Belleza, donde compartíamos camerino con Andrea Serna, Claudia Bahamón, Carolina Cruz ... fueron muchas viviencias con Mauricio”.

Recordando todo eso, al asesor de imagen se le entrecortó la voz y tuvo que hacer una pausa porque iba a llorar. “No es que es una cosa muy difícil, porque no es nada de lo que la gente está viendo, no es nada de lo que se ha publicado”, señaló.

El estilista insistió, como lo han hecho mucho de los famosos que conocieron a Leal y sus familiares, que su colega “era una persona con un corazón grandísimo, con ganas de vivir, hiperactivo, creativo, me cuesta creer que esto haya sucedido y que no haya tenido otras manos que no fueran las de él ... la verdad”.

Nuevamente, a Ramos se le corta la voz, señaló que “aún no lo asimilo, para mí ha sido muy difícil porque es algo que no te esperas nunca ... era una persona llena de vida, una persona que estaba cumpliendo muchos sueños, que tenía muchos proyectos para finalizar el año, porque como te digo éramos muy grandes amigos”.

El estilista concluyó señalando que “nos compartíamos todo, los triunfos, las tristezas, teníamos conversaciones no solo de negocios, sino de amistad. Creo que va a pasar mucho tiempo para poder asimilarlo ... Que se vaya tranquilo, que estamos orgullosos, el legado que dejó valió la pena”.

