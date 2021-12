Fiscal entregó detalles de las muertes de Mauricio Leal y Marleny Hernández

Mauricio Leal y su madre, Marleny Hernández. Foto: Instagram @marleny4563

El Fiscal General de la Nación, Francisco Barbosa, confirmó que la muerte de Marleny Hernández, mamá del estilista Mauricio Leal, fue un homicidio de acuerdo con las investigaciones que adelanta el ente investigador.

Barbosa, quien se encuentra en Barranquilla participando del Congreso Internacional de Juristas, detalló que la Fiscalía se encuentra trabajando en varias hipótesis detrás del misterioso caso de Mauricio Leal y su señora madre, cuyos cuerpos aparecieron sin vida en una lujosa residencia de La Calera.

Adelantó que la necropsia del estilista confirmó el tipo de heridas halladas en su cuerpo: “Se evalúan las diferentes hipótesis pero presenta cuatro heridas cortopunzantes en el abdomen que le generaron la muerte”.

De momento, la Fiscalía no ha realizado un pronunciamiento a fondo sobre el caso mientras recoge evidencia que conduzca a dar claridad sobre los móviles de este hecho que ha conmovido a la farándula colombiana.

Dos caminos tienen en frente los investigadores: un suicidio o un homicidio, por lo que han prestado atención a los mensajes publicados en redes sociales por el afamado estilista.

Según dio a conocer el diario El Tiempo, varios parientes del estilista han sido citados en las instalaciones de la Fiscalía para que hablen sobre sus notas escritas en redes sociales, donde ponen en tela de juicio la hipótesis del suicidio y piden que se haga justicia y que se sepa la verdad.

Una de esas misivas la remitió Angélica Hernández, prima de Mauricio, el pasado 29 de noviembre. Allí, expresó: “Decido escribir este mensaje, porque no aguanto más la angustia de no saber aún que pasó con mi tía Marleny Hernández y mi primo Mauricio leal. Esta incertidumbre nos está matando a toda la familia”, agregando que no podía entender cómo pudo morir “una mujer como mi tía que solo expresaba amor por su familia, sus amistades”.

En ese orden, también le dedicó unas palabras a su primo, describiéndolo como “un ser de luz, tan humilde, tan bondadoso, tan buen hijo porque eso nos enseñaste: amar y valorar siempre a nuestras mamás, eras un excelente hermano, tío, primo, jefe y amigo (…) esto no puede quedar impune, como familia exigimos saber la verdad. Queremos justicia”.

Otra condolencia fue expresada por María Diner, tía también del nacido en Cartago. Valle del Cauca. “Descansen en paz mis amores eternos. Tengo el corazón hecho pedazos”, redactó, pero se espera que su testimonio a las autoridades aporte mayor información.

Mauricio Leal

Geraldine Duque, prima del ‘niño genio’, exigió a través de su cuenta de Instagram que se resuelva este caso con prontitud: “Como familiares sabemos con el corazón que ellos no se quitarían la vida de esa forma tan sanguinaria así que nos confunde enormemente toda esta situación y exigimos pronto saber la causa de la muerte y acabar con tantas especulaciones”.

De otra parte, su hermano Johnier Leal relató a la Unidad Investigativa de El Tiempo que la tarde en que sus dos familiares aparecieron muertos él contaba con llaves de la casa por lo que no ingresó por la ventana, aclarando que lo hizo junto al conductor de su hermano y al asistir a la escena no tocó los cuerpos ni elemento alguno que pudiera entorpecer la labor de los investigadores.

“Era muy lejos de donde estábamos y al llegar allí nos conmocionamos y decidimos no tocar nada sino dar informe a la Policía. Nos recomiendan salirnos del cuarto y no contaminar la escena. La carta nunca la vimos, ni leímos lo que decía hasta que los medios la publicaron”, contó Jhoiner, quien no ocultó su sorpresa ante la filtración de una carta a los medios de comunicación, presuntamente escrita por su hermano estilista, en la que aparece mencionada su última voluntad así como una hora que, de acuerdo con distintas versiones, es tomada como el momento previo al final de la vida de Mauricio.

Johnier aseguró que la carta tiene “una letra parecida a la de su hermano”, que observó al lado de los cuerpos de su señora madre y hermano. Además aclaró que él no es el único heredero de los bienes del estilista, dado que cuenta con un medio hermano en Jamundí, Valle del Cauca, y otros hermanos, y que estuvo involucrado en el proceso de expansión del negocio de su hermano, programado para 2022.

Con respecto a éste detalle, el destino de los negocios del estilista, Johnier se mostró enfático en asegurar a la Unidad Investigativa de El Tiempo que muchas familias podrían verse afectadas por falta de apoyo al emporio que dejó su hermano: “No soy la única persona que va a quedar a cargo de esto. Es triste el hecho de que muchas familias se puedan quedar sin trabajo o que su legado se vaya a perder por la falta de apoyo”, afirmó.

