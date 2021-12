Ana Lucía Domínguez celebra su cumpleaños y 30 años de carrera

Ana Lucía Domínguez

En estas últimas semanas con las que concluye el 2021 y, entre todas las festividades que encierra diciembre, Ana Lucía Domínguez tiene otra en particular: su cumpleaños. La actriz dio su respectiva vuelta el sol de este año el pasado dos de diciembre y con ello dio cuenta que, más allá de sus ahora 38 años de existencia, también le saca espacio para celebrar sus 30 años de carrera.

De este modo, por aquel día la bogotana publicó seis fotografías en las que se le ve posar con globos y, por supuesto, con una torta de cumpleaños. A su vez, escribió un texto con el que rememora resumidamente su carrera actoral de tres décadas.

“¡Feliz cumple para mí! Me emociona escribir este mensaje porque me sale del corazón, son 38 años en este mundo aprendiendo, equivocándome, levantándome de caídas pasajeras, viajando, amando, sintiendo, trabajando en algo que amo y no solo cumplo 38 sino 30 años de carrera. Cuando tenía 8 años comencé haciendo comerciales en TV y luego personajes en series juveniles. Dios me ha regalado más de 28 producciones entre cine, teatro y TV”, redactó en Instagram.

Posteriormente, también incluyó entre sus palabras la satisfacción de haber vivido en seis países.

“… Aparte de la actuación mi pasión es viajar y conocer diferentes lugares y culturas, algo que me gusta de mí es que nunca he dejado de sorprenderme de las pequeñas cosas que pasan en el día y de darle gracias a Dios por la vida que me ha dado”.

Post en Instagram de Ana Lucía Domínguez. Foto: @analuciado

En Miami (Estados Unidos), Ana Lucía Domínguez cumplió estos 38 años de edad, en sus redes sociales también dio muestra de que estuvo cenando y tomándose algunos tragos por cuenta de su nueva vuelta al sol. Tampoco hay que dejar por fuera que, Jorge Cárdenas (actor) – su esposo – le escribió un manojo de palabras cariñosas en vista de la celebración de su natalicio.

Post en Instagram de Ana Lucía Domínguez. Foto: @analuciado

“Feliz cumpleaños a mi Ana Lucía Domínguez, el amor de mi vida a quien le he podido festejar 15 y no me canso de celebrar su vida y el hermoso ser que Dios puso en mi camino. Ruego por ella, por su felicidad, por sus logros, por su salud y bienestar cada día. Verla sonreír hace que mis días brillen más bonito. Dios te bendiga cada día de una larga vida, plena y feliz”.

Post en Instagram de Jorge Cárdenas. Foto: @cardenasjorgee

Un poco de la carrera de Ana Lucía Domínguez:

La bogotana cuenta con una nutrida carrera actoral, ha plasmado su talento al respecto en ‘Conjunto cerrado’ (1996), ‘Gata salvaje’ (2002), no hay que dejar por fuera a la destacada y exitosa ‘Pasión de gavilanes’ (2003), ‘El fantasma de el Gran Hotel’ (2008) y, en el último tiempo su público la ha visto en seriados para Netfix como ‘¿Quién mató a Sara?’.

Más allá de la televisión, Domínguez también ha pisado el terreno cinematográfico con largometrajes como ‘La boda del gringo’, estrenada en el año 2007 con Tas Salini desenvolviéndose como director.

Pero no hay que olvidar que entre sus quehaceres artísticos también le figura la música: la bogotana lanzó en 2018 un reguetón: ‘Loca’, además, en mayo de este año, junto a Deer Models, sacó el tema ‘Fly’.

