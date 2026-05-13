Avianca denunció a pasajero que agredió sexualmente a una mujer en un vuelo de Bogotá-Madrid: “Este caso no es aislado”

Pasajeros grabaron el momento en el que oficiales de Policía ingresaron al avión comercial para detener al señalado de cometer actos obscenos - crédito Colombia Oscura / X

Por medio de un comunicado, la aerolínea Avianca informó que tomó acciones legales en contra de un pasajero disruptivo señalado de haber agredido sexualmente a una ciudadana durante un recorrido. Los hechos se presentaron el 10 de mayo de 2026, en el vuelo AV10, que cubría la ruta Bogotá-Madrid.

De acuerdo con la aerolínea, el sujeto en cuestión, cuya identidad no fue revelada, además de agredir a la pasajera, estaba en estado de embriaguez. Por eso, el capitán tomó la decisión de regresar a Bogotá y, allí, las autoridades detuvieron al hombre. Mientras tanto, un total de 276 pasajeros que resultaron afectados pudieron reanudar el viaje tiempo después y únicamente cuando se pudo garantizar que había condiciones seguras para volar.

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“Avianca ha incurrido en costos operativos y logísticos que ascienden a, por lo menos, 40.000 USD, equivalentes aproximadamente a 150 millones de pesos colombianos. Estos gastos se derivan del consumo adicional de combustible, servicios de asistencia en tierra y la reprogramación del vuelo y su tripulación, entre otros”, señaló la empresa.

Avianca incurrió en gastos operativos y logísticos derivados de los hechos de violencia que perpetró uno de sus pasajeros - crédito Imagen Ilustrativa Infobae/VisualesIA ScribNews

En consecuencia, Avianca presentó denuncias penales y una demanda civil por daños y perjuicios contra el ciudadano.

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“Este caso no es aislado. Avianca rechaza categóricamente cualquier conducta o acto de violencia que atente contra la integridad de sus empleados y clientes, y continuará adelantando todas las acciones legales a su alcance frente a pasajeros disruptivos”, precisó.

En desarrollo...

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