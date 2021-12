Fiscalía le solicitó a la Corte Suprema confirmar la absolución a Martín Carrillo, el médico que le implantó biopolímeros a Jessica Cediel

Foto tomada de Instagram @JessicaCedielNet

Jessica Cediel cuenta con una nutrida carrera como presentadora, ha plasmado su talento al respecto en ‘Bravíssimo’ (City TV), por su puesto, hay que nombrar ‘Muy buenos días’ (Canal RCN) y, posteriormente, siguen en la fila de sus programas ‘El gordo y la flaca’ (Univisión), ‘Yo me llamo’ (Caracol Televisión), ‘Exatlón Estados Unidos’ (Telemundo) y otros más. En el último tiempo, su público la vio en ‘Bingos felices’, de Caracol, pero su trabajo allí ya concluyó.

Y, más allá de la presentación, la bogotana también ha pisado el terreno artístico de la actuación, por ejemplo, - aunque ya había actuado en otras películas – este año le aportó su talento actoral a ‘Lokillo: en mi otra yo’, estrenada en 2021 con Julián Gaviria como director.

Sin embargo, Jessica Cediel no solo es protagonista de titulares por aquí y por allá por sus quehaceres laborales, sino también por cuenta de un tema en particular que ha encerrado batallas batallas judiciales, varias cirugías y muchos temores por su salud: los biopolímeros.

Año 2009, el inicio de todo:

En primer lugar, hay que hacer un alto en el camino para recordar el inicio: Año 2009, Martín Carrillo (cirujano) – de acuerdo con Jessica Cediel – supuestamente le planteó inyectarle ácido hialurónico en sus glúteos, un procedimiento estético que sería normal. En 2016 la presentadora rememoró la escena en entrevista con Univisión.

“… Él estaba promocionando un servicio para inyectar los glúteos, entonces me dice un día: - Jessi, estoy haciendo colas, se la hice a esta, a esta - modelos actrices, reinas, cantantes… -Mira, que esto es ácido hialurónico que es una sustancia que el cuerpo reabsorbe a los seis meses, no pasa nada malo -... finalmente y desgraciadamente accedí a hacerme el procedimiento”.

Dos años después, en 2011, Cediel por cuenta de un “gordito” en la parte de baja de su espalda emprende ruta hacia el consultorio de Óscar Tirado (cirujano plástico). “… me hizo la cirugía y al otro día me dice: - ¿a ti qué te hicieron? ... tú no tienes grasa, lo que tienes son biopolímeros -… me dice: - biopolímeros es como plástico liquido... la engañaron, el ácido hialurónico no existe para uso corporal solo para uso facial en una jeringa de un milímetro y lo que le ponen a la gente es plástico literalmente, silicona liquida, biopolímeros - y me tuvo que operar”, aseveró también para Univisión.

La lista de operaciones siguió en fila en la búsqueda de retirar los biopolímeros, a la vez que un proceso legal contra Martín Carrillo, que por aquella época del supuesto procedimiento estético era amigo y confidente de Jessica Cediel.

En 2018 Martín Carillo fue condenado a prisión, en 2019 fue absuelto:

Corría el año 2018 cuando una condena de cuatro años cayó sobre Martín Carrillo por cuenta del delito por lesiones personales a título de dolo eventual. Sin embargo, en marzo de 2019 la historia desembocó en otro giro: el cirujano fue absuelto por el Tribunal Superior de Bogotá. Fue declarado inocente.

En aquel momento, Carillo comentó para La Red todo lo que sintió cuando su abogado le comunicó tal noticia:

“… Me dice: - Felicitaciones, ha sido absuelto al cien por ciento, la lectura del fallo no deja lugar a dudas de nada de su proceder - ... parecía mentira, la primera frase que se me ocurrió: - yo creo que hoy podría morir - por la seguridad de haber podido demostrar jurídicamente que mi actuar fue correcto, nunca un médico tiene la intención de dañar a ningún paciente y menos a un amigo o una amiga… Es que aquí hay verdaderos responsables… como lo conceptuaron los magistrados del Tribunal, son la marca del producto, el Invima… no solo la peciente de mi caso tenía problemas con ese producto, hay muchos casos que están relacionados y de muchos médicos en el país”.

Ante lo acontecido, Cediel – según reseñó El Heraldo en su momento – expresó: “Me siento ultrajada por la justicia colombiana. Ellos me juzgaron como una celebridad, no como una mujer afectada… (el jurado) solo tuvo en cuenta lo que vio en redes sociales, en ningún momento me llamaron a declarar. El hecho de que monte fotos sonriendo no quiere decir que no esté sufriendo por esta situación”.

Fiscalía le solicitó a la Corte Suprema confirmar la absolución a Martín Carrillo:

En 2019, cuando Martín Carrillo fue declarado inocente por la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá, los abogados de Jessica Cediel presentaron un recurso de casación que llegó a la Corte Suprema, con ello destacan el engaño del que la presentadora asegura fue víctima. Empero, al día de hoy la Fiscalía General de la Nación le solicitó a la Corte Suprema de Justicia confirmar la absolución a Martín Carrillo, puesto que, no hay pruebas contundentes que demuestren el supuesto engaño del cirujano hacia Cediel o que fuera de su saber que lo que realmente le había inyectado eran biopolímeros.

“La sustancia aplicada a la víctima no correspondió al producto adquirido por el médico y entregado por el distribuidor como Hialucorp, sino a polímero silicona, pero no se aportó prueba que demuestre que el doctor Carrillo tuvo conocimiento de la real naturaleza del contenido del producto adquirido bajo esa denominación con registro vigente”, recoge El Tiempo sobre lo dicho por la Fiscalía.

SEGUIR LEYENDO: