Manuel Turizo y Nio García lanzan en conjunto ‘Resaca’

Manuel Turizo y Nio García. Foto: @niogarcia

Con paso firme y continuo Manuel Turizo trabajó arduamente durante todo este 2021; entre sus quehaceres musicales figuraron conciertos y la ampliación de su repertorio musical con el estreno de varias canciones. Incluso, en este último mes del año le entregó a su público un nuevo tema, uno en el que trabajó colaborativamente con Nio García (puertorriqueño): ‘Resaca’.

De este modo, el estreno de la canción se realizó en conjunto con su videoclip, cuya filmación se desarrolló en Miami, Estados Unidos. No hay que dejar por fuera que más allá de que Turizo y García sean los intérpretes de este reguetón, Flow La Movie se desenvolvió como productor, de hecho, la pieza audiovisual de ‘Resaca’ figura en su canal de YouTube; si se habla de suscriptores, el productor ya va por más de los casi nueve millones.

“Resaca, sácame de la cabeza, por culpa de la cerveza ya no me acuerdo de nada. Qué resaca, sácame de la cabeza, anoche me besa y besa; ella apareció en mi cama y no me acuerdo… Amanecí medio mareado, en la mano una José Cuervo, con lo que ella tiene, yo ya me hubiera casado”, son algunas de las frases que se escuchan en ‘Resaca’.

Son varias las figuras de la música urbana con las que Nio García ha trabajado colectivamente, si bien respecto a colombianos está plasmado el nombre de Manuel Turizo en su lista de colaboraciones, también están reguetoneros de su país, Puerto Rico, como Bryant Myers (Canción: ‘Nocturna’), Anuel AA y Cosculluela (canción: La Detective Remix), además de Don Omar (Canción: ‘Se menea’).

Este año Manuel Turizo lanzó un álbum y ya prepara el siguiente:

A lo largo y ancho del 2021 el monteriano ‘se puso la 10′, como se dice coloquialmente, para trabajar en muchos de sus proyectos musicales, por ejemplo, un nuevo álbum que bautizará con el nombre de ‘2000′ y que encierra canciones como ‘Te olvido’, que sacó al mercado – en conjunto con su videoclip – el pasado 7 de octubre. Para no hacer de lado el dato de las visualizaciones en YouTube, dicha pieza audiovisual va por los más de 12 millones.

El intérprete de ‘Esperándote’ rápidamente está saltando de un disco a otro, pues el 9 de abril pasado realizó el lanzamiento de ‘Dopamina’, en el que tiene canciones con Maluma, Wisin y Yandel, Rauw Alejandro y otros reguetoneros más. En dicho álbum hay una canción llamada ‘Tiempo’, de la que Turizo dio cuenta de la preferencia que siente hacia ella, a la vez, comentó algunas de las cosas que pasaron durante la realización del videoclip.

Post en Instagram de Manuel Turizo. Foto: @manuelturizo

El cantante urbano apenas va por sus 21 años de edad y, tras tener la fortuna de dedicarse laboralmente a su pasión musical de una manera temprana, a futuro ya se ha planteado el logro de una gran meta en particular: ser una leyenda.

“Yo decía que cuando fuera grande quería ser cantante y gracias a ustedes no tuve que esperar tanto para serlo. Ahora digo que cuando sea viejito quiero ser una leyenda y no vamos a parar hasta lograrlo. Dios tiene sus ojos en nuestro trabajo, ustedes son de las mayores bendiciones en mi vida, que él les cuide cada sueño que quieran lograr”, redactó en Instagram el 29 de octubre.

Post en Instagram de Manuel Turizo. Foto: @manuelturizo

SEGUIR LEYENDO: