En los primeros nueve meses la inversión extranjera que llegó a sectores no mineros aumentó el 32,6 %

El Ministerio de Comercio de Colombia informó, este jueves 2 de diciembre, que durante los primeros nueve meses de este año la inversión extranjera directa (IED) tuvo un crecimiento del 32,8 % en comparación al mismo periodo de 2020, época en la que se registraron las mayores restricciones por la pandemia del covid-19.

La cartera de Comercio destacó que de los $7,160 millones de dólares que fueron invertidos en el territorio nacional, $6,311, que representan el 88,1 % de estos recursos, estuvieron destinados a los sectores no minero energéticos, que evidenciaron un crecimiento del 32,6 %.

“Avanzamos en la ‘Reactivación Económica Segura’ y el resultado de la llegada de inversión extranjera evidencia la confianza en la recuperación de la economía. Los inversionistas extranjeros siguen apostando por Colombia. Contamos con las herramientas de atracción, facilitación y retención de la inversión para potenciar esa llegada de capitales extranjeros y nuestro objetivo es preservar y crear empleos, así como mantener en marcha los motores de la economía”, indicó la ministra de Comercio, María Ximena Lombana.

Estas cifras se desprenden del informe de la balanza de pagos reportados por el Banco de la República, en el que se identificó que los sectores que más inversiones extranjeras recibieron hasta septiembre de este año son los de servicios financieros, transporte, almacenamiento y comunicaciones, así como el de industria manufacturera.

En ese sentido, la cartera de Comercio destacó que la industria manufacturera recibió $1,126 millones de dólares, que lo posicionan como el tercer sector con mayores recepción de estos recursos durante los nueve primeros meses y como el segundo de mayor crecimiento, con el 43,6 % en el país.

Los sectores no minero energéticos han evidenciado importantes cifras durante 2021, convirtiéndose en unos de los segmentos en auge en la economía nacional, tanto en inversiones extranjeras como en exportaciones a diferentes nacionales en el mundo.

El Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) dio a conocer sus más recientes estadísticas de exportaciones de mercancías, las cuales evidencian que en septiembre de 2021 las ventas externas del país fueron US$3.572,5 millones FOB (Libre a bordo) y presentaron un aumento de 40,4 % en relación con septiembre de 2020.

Asimismo, precisó que fueron las del rubro no minero-energético (NME) que crecieron 30,5 % al pasar de US$ 3.638,9 millones entre enero y septiembre de 2019 a US$ 4.750,3 millones en el mismo periodo de 2021. De igual forma, se registró un repunte del 23,5% al compararlo con el mismo tiempo del ejercicio precedente de 2020 cuando se registraron en US$ 3.847,8 millones.

“La agroindustria y las prendas de vestir vienen impulsando el crecimiento de las exportaciones no minero energéticas de Colombia hacia Estados Unidos que entre enero y septiembre de este año tuvieron ventas por US$ 4.750,3 millones frente a US$ 3.638,9 millones del mismo período de 2019. Esto representa que por cuarto mes las ventas NME hacia el principal mercado del país han tenido un crecimiento entre el 29% y 30,5 %”, indicó AmCham Colombia.

