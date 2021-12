Aída Victoria Merlano y su sorpresiva opinión sobre la polémica entre Andrea Valdiri y Lowe León: “No me parece justo”

Bastante atentos han estado los seguidores de Andrea Valdiri, Felipe Saruma, Lowe León y Liceth Córdoba, ante la controversia que se generó a partir de las palabras emitidas por el cantante en su cuenta de Instagram hace un par de días, cuando se refirió al proceso legal que tiene con la bailarina barranquillera y madre de su hija Adhara, con el cual busca que le sea reconocida su paternidad.

“Exigí por varias vías una conciliación pacífica y objetiva con respecto a la niña. Los jueces de la República pueden exigirle, pero no pueden obligar a esta persona a una prueba de paternidad. Así funciona la ley en Colombia”, escribió León en uno de sus pronunciamientos, mientras que en otro comentario sugirió que Saruma podría ser el padre de la menor que nació hace pocos meses.

Pero Lowe no es el único que cree correcto hacer la prueba de ADN a la hija menor de ‘La Valdiri’, pues en horas recientes Aída Victoria Merlano, figura de las redes sociales, se pronunció al respecto e hizo expresa su opinión al respecto.

Todo sucedió como parte de una dinámica de preguntas y respuestas que la joven barranquillera hizo en su cuenta de Instagram, por medio de la cual le preguntaron por qué haría en caso de ser la madre de Adhara.

“Me parece que lo correcto sería hacérsela (la prueba de paternidad), no me parece justo negarle la paternidad a Lowe; pero tú me estás preguntado por lo que yo haría, no por lo que me parece correcto, así que no voy a ser morronga ni a dármelas de la más correcta: yo, Aída, estando en los zapatos de Andrea no se la haría”, aseveró.