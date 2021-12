25 años encerrada: la historia de una mujer maltratada por su familia en Tolima por “estar poseída”

Cuatro paredes, una ventana por la que vagamente entra el sol y una puerta completamente cerrada fue todo lo que vio una mujer, cuya identidad no ha sido revelada, durante 25 años, tiempo que pasó encerrada por sus familiares. Su allegados justificaron la acción aduciendo que tuvieron que alejar a la víctima del resto de personas porque “está poseída” desde que tenía 17 años.

Este caso sucedió en Chicoral, un corregimiento adscrito a El Espinal, en Tolima. Al parecer, nadie se había dado cuenta de la situación hasta este 1 de diciembre, cuando funcionarios de la alcaldía del municipio la vieron a través de la ventana y enseguida se ocuparon de su atención.

“Vemos una mujer en total abandono, con costra de mugre pegada a su piel, cabello descuidado, sus dientes totalmente podridos, totalmente desnuda, en una habitación fría, con humedad. Decían que era una persona agresiva, que no tenía contacto con los seres humanos, pero logré ganarme su confianza, me dio su mano y desde ahí no me soltó”, informó Andrea Jimena Herrera, encargada de la Comisaría de Familia de El Espinal y directora de Seguridad y Justicia del mismo municipio al medio El Olfato.