Colombia

Pronóstico del clima en Cartagena de Indias este lunes: temperatura, lluvias y viento

El clima en Colombia se ve alterado debido a su complejidad geográfica como lo son las costas del Mar Caribe al Norte, la corriente del Océano Pacífico, así como las cordilleras que lo atraviesan por el centro de norte a sur.

Guardar
Google icon
Temperatura, probabilidad de lluvia, nubosidad y rayos ultravioleta son algunos de los datos que debes de saber antes de salir de casa. (Infobae/Jovani Pérez)
Temperatura, probabilidad de lluvia, nubosidad y rayos ultravioleta son algunos de los datos que debes de saber antes de salir de casa. (Infobae/Jovani Pérez)

Antes de salir a tu destino, lee el pronóstico del clima en Cartagena de Indias para las siguientes horas en este lunes 25 de mayo.

El tiempo para este lunes en Cartagena de Indias alcanzará los 33 grados, mientras que la temperatura mínima será de 27 grados. El pronóstico del índice de los rayos UV es de 6.

PUBLICIDAD

En cuanto a la lluvia, la probabilidad de precipitaciones para dicha ciudad será del 63%, con una nubosidad del 86%, durante el día; y del 62%, con una nubosidad del 98%, a lo largo de la noche.

En tanto, las ráfagas de viento alcanzarán a los 39 kilómetros por hora en el día y los 28 kilómetros por hora por la noche.

PUBLICIDAD

El pronóstico del clima en Cartagena de Indias (Imagen ilustrativa Infobae)
El pronóstico del clima en Cartagena de Indias (Imagen ilustrativa Infobae)

El clima en Cartagena

Pese a encontrarse en las costas del norte de colombia, muy cerca del mar caribe, el clima en Cartagena es semiárido, caracterizado por ser cálido y seco, aunque la brisa lo vuelve un tanto agradable.

En Cartagena la temperatura promedio anual ronda los 27 grados centígrados, de acuerdo con el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (IDEAM).

Durante el día, la temperatura máxima oscila entre los 31 y 33 grados centígrados. Mientras que por la madrugada, la temperatura mínima desciende hasta los 24 y 25 grados centígrados.

Cartagena tiene una larga temporada de lluvias y una corta época seca a lo largo del año.

La temporada de precipitaciones va de mayo a noviembre, siendo octubre el mes más lluvioso.

Por su parte, los días secos para Cartagena son de diciembre a abril, siendo enero, febrero y marzo los más secos.

El clima en la ciudad de Cartagena es semiárido, caracterizado por ser cálido y seco, aunque la brisa lo vuelve un tanto agradable (EFE)
El clima en la ciudad de Cartagena es semiárido, caracterizado por ser cálido y seco, aunque la brisa lo vuelve un tanto agradable (EFE)

¿Cómo es el estado del tiempo en Colombia?

El estado del tiempo en Colombia es muy diverso, el clima se ve modificado debido a su complejidad geográfica como lo son las costas del Mar Caribe al Norte, la corriente del Océano Pacífico, así como las cordilleras que lo atraviesan por el centro de norte a sur.

De acuerdo con el IDEAM hay al menos cuatro tipos de clima en el país: tropical, seco, templado y frío de alta montaña.

En el caso de los climas tropicales, se identifican cuatro subtipos: lluvioso de selva o ecuatorial, lluvioso de bosque o monzónico, sabana con invierno seco y sabana con verano seco.

El tropical lluvioso de selva o ecuatorial abarca zonas como el centro y norte de la Amazonia, toda la Región Pacífica, partes de Antioquia, occidente de Santander, Boyacá y Cundinamarca, la zona del Catatumbo y el piedemonte amazónico. Mientras que el tropical lluvioso de bosque o monzónico alcanza el piedemonte llanero y los extremos sur de la región del Caribe.

La sabana con invierno seco incluye la mayor parte de la región Caribe y Orinoquia, así como los sectores bajos en Santander y Antioquia. En cuanto a la sabana con verano seco. suma los valles interandinos en Tolima, Huila, Valle, Cauca y Nariño.

Para el clima seco, en Colombia se perciben el árido muy caliente o desértico y semiárido muy caliente o estepa. El primero se percibe en la parte alta de Guajira y el segundo en la zona media y baja del mismo departamento más sectores del litoral Caribe.

El clima templado se siente en las zonas medias y bajas de las tres cordilleras del país colombiano; mientras que el frío de alta montaña, como lo dice su nombre, en los niveles superiores de las tres cordilleras.

Temas Relacionados

Clima en ColombiaClima en Cartagena de IndiasClimaÚltimas actualizaciones

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Elecciones 2026: más de 6 millones de personas habilitadas para votar en Bogotá en primera vuelta presidencial

La Registraduría reportó una estructura electoral de 1.083 puestos de votación y 17.262 mesas, dispuestas en las distintas localidades de la capital. Del total de ciudadanos, 3.201.571 son mujeres y 2.875.028 son hombres, según el censo oficial para la jornada del 31 de mayo

Elecciones 2026: más de 6 millones de personas habilitadas para votar en Bogotá en primera vuelta presidencial

Petro califica como “traición a la humanidad” construir termoeléctricas a gas y pide acelerar transición energética

El presidente enfatizó la necesidad de reemplazar los hidrocarburos por energías renovables y solicitó apoyo internacional para implementar tecnología solar en regiones como La Guajira y el Caribe colombiano. También cuestionó a quienes promovieron proyectos energéticos basados en gas, señalando los riesgos ambientales y sociales

Petro califica como “traición a la humanidad” construir termoeléctricas a gas y pide acelerar transición energética

Caso Andrómeda: absuelven a exmilitar acusado de espiar el proceso de paz con las Farc

La decisión judicial concluyó que las pruebas presentadas no demostraron afectación a la seguridad nacional ni configuraron el delito de espionaje atribuido a Carlos Alberto Betancur Sánchez

Caso Andrómeda: absuelven a exmilitar acusado de espiar el proceso de paz con las Farc

Pico y Placa en Bogotá: restricciones vehiculares para este lunes

Esto te interesa si vas a manejar hoy por las calles de la ciudad

Pico y Placa en Bogotá: restricciones vehiculares para este lunes

Daniel Quintero le responde a Abelardo De La Espriella: “Un verdadero león no le teme a un pobre tigre”

El superintendente de Salud mencionó a figuras como Álvaro Uribe, Iván Duque, Federico Gutiérrez y el GEA, asegurando que ya ha enfrentado a distintos sectores políticos, empresariales y económicos del país

Daniel Quintero le responde a Abelardo De La Espriella: “Un verdadero león no le teme a un pobre tigre”
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

Ejército Nacional denunció ataque con explosivos a tropas en Guaviare y advirtió riesgos para la población civil

Ejército Nacional denunció ataque con explosivos a tropas en Guaviare y advirtió riesgos para la población civil

ELN vuelve a atacar con drones una estación de Policía en Chocó: comunidades pide cese de hostilidades

ELN se adjudicó masacre de Ábrego, en Norte de Santander, que dejó seis muertos, incluido el líder social Freiman David Velásquez

Avión de la Policía Nacional fue atacado en Norte de Santander, hay tres uniformados heridos y ofrecen $100 millones por información

Arauca, Cauca y Antioquia, las zonas en las que más líderes sociales son asesinados en Colombia

ENTRETENIMIENTO

Andrés Cepeda decidió cambiar su reacción a los memes políticos de los que fue centro: “Porque usted lo ha pedido”

Andrés Cepeda decidió cambiar su reacción a los memes políticos de los que fue centro: “Porque usted lo ha pedido”

Claudia Palacios confesó que deseó la muerte de su mamá y lo que eso significó en su vida: “Sentía que no podía seguir”

Greeicy emocionó a los fanáticos de ‘Chica Vampiro’ con la posibilidad del regreso de Daisy O’Brian

Maluma sorprendió a Jimmy Fallon, el presentador estadounidense, con un regalo de Paris, su hija, y un carriel: acompañados de un brindis con aguardiente

‘La casa de los famosos Colombia’ ya tiene definida la fecha para la Gala Final y conocer el ganador de la tercera temporada

Deportes

Orgullo colombiano: Lucía Bautista, squashista colombiana, quedó subcampeona del campeonato ECO Open 2026

Orgullo colombiano: Lucía Bautista, squashista colombiana, quedó subcampeona del campeonato ECO Open 2026

Kevin Viveros se convirtió en el goleador del Brasileirao: Paranaense pidió que la selección Colombia lo lleve al Mundial

“La selección Colombia tiene mucho estímulo económico”, presidente Gustavo Petro eligió entre James Rodríguez y Falcao García

Atlético Nacional haría una oferta a David Ospina para que continúe en el club después del Mundial 2026: esto se sabe

Junior de Barranquilla: uno de sus capitanes se refiere a su continuidad en el equipo finalista del fútbol colombiano