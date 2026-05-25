Exmagistrado Humberto Sierra Porto advierte segunda vuelta y alerta por riesgo de populismo en elecciones de Colombia

Humberto Sierra Porto analizó el panorama electoral a pocos días de las elecciones en Colombia. - crédito Universidad Externado

El exmagistrado de la Corte Constitucional, Humberto Sierra Porto, analizó el panorama electoral y advirtió que es altamente probable una segunda vuelta presidencial, en un contexto de fuerte polarización política. Además, señaló el crecimiento de discursos populistas tanto en la izquierda como en la derecha, lo que, según su lectura, podría influir en la estabilidad institucional del país.

Durante una entrevista en el programa Sala de Prensa de Blu Radio, el jurista expuso su análisis sobre la recta final de la campaña presidencial y el comportamiento del escenario político a pocos días de las elecciones.

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Segunda vuelta: un escenario probable

Según Humberto Sierra Porto, el panorama electoral apunta a una posible segunda vuelta entre candidaturas de derecha e izquierda, ambas con posturas marcadas. En su análisis, el resultado final estaría fuertemente influenciado por el comportamiento del electorado de centro, que podría ser determinante en una contienda estrecha.

“Es muy probable que haya una segunda ronda donde vaya a estar la derecha y la izquierda, particularmente radicalizados”, declaró el exmagistrado en entrevista con Blu Radio.

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En ese contexto, Sierra Porto destacó que los sectores moderados podrían incidir en la dinámica del debate político, al convertirse en un factor clave para la definición electoral. Según dijo, “la diferencia se marcará por los votos del centro”, lo que obligaría a las campañas a buscar apoyos fuera de los extremos.

El exmagistrado también insistió en que este escenario no solo redefine las estrategias de campaña, sino que obliga a los candidatos a ampliar sus discursos hacia sectores menos polarizados. El centro político, en su análisis, se convierte en un actor decisivo para la gobernabilidad futura.

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El jurista advirtió que la segunda vuelta presidencial sería un escenario probable en la contienda electoral. - crédito Mauricio Alvarado/Colprensa

El centro político y su papel en la contienda

El exmagistrado rechazó la idea de que votar por opciones de centro implique desperdiciar el voto en un sistema de dos vueltas. Por el contrario, sostuvo que esos apoyos pueden ser determinantes en la segunda ronda, cuando las fuerzas políticas tienden a reconfigurar alianzas.

A su juicio, ese electorado será clave para la construcción de mayorías y para la moderación de los discursos en campaña. En este tipo de sistemas, explicó, el voto de centro no desaparece en la primera vuelta, sino que se proyecta con mayor fuerza en la definición final.

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Asimismo, señaló que las dinámicas electorales recientes han demostrado que las fuerzas moderadas suelen inclinar la balanza en escenarios de alta competencia.

Populismo y tensiones en el sistema político

Sierra Porto advirtió sobre el riesgo de que el populismo se consolide como una práctica permanente en la política colombiana, utilizada tanto por sectores de izquierda como de derecha.

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“El peligro del país es que el populismo sea permanente, sea una lógica de funcionamiento del Estado”, señaló.

El jurista comparó esta dinámica con experiencias de otros países de la región y advirtió que este tipo de prácticas pueden dificultar la sostenibilidad de las políticas públicas y generar tensiones institucionales.

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Según su análisis, el uso constante de discursos populistas puede debilitar los mecanismos de control institucional y afectar la toma de decisiones a largo plazo.

Sierra Porto alertó sobre el crecimiento de discursos populistas en el debate político nacional. - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Calidad del debate y riesgos institucionales

Durante la entrevista, el exmagistrado cuestionó la calidad del debate electoral, al considerar que las discusiones se han centrado más en figuras políticas que en propuestas concretas de los candidatos.

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También expresó preocupación por posibles tensiones institucionales, especialmente en lo relacionado con la independencia de poderes y las propuestas de cambio al sistema político.

Según explicó, parte del debate actual gira en torno a reformas estructurales del Estado, lo que puede generar incertidumbre institucional en el corto plazo. Para Sierra Porto, la falta de debates programáticos limita la comprensión ciudadana sobre los proyectos de gobierno.

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Así fue el cierre de las campañas presidenciales de Iván Cepeda, Paloma Valencia y Abelardo de la Espriella - crédito Iván Cepeda Castro/YouTube - @PalomaValenciaL/X - Juan David Duque/Reuters

Ambiente electoral y cierre de campaña

El escenario electoral, según Sierra Porto, está marcado por polarización, episodios de tensión y ausencia de debates programáticos entre los principales candidatos.

A su juicio, esto limita la discusión de temas estructurales del país y desplaza el debate hacia posiciones más emocionales o indirectas.

Finalmente, insistió en que el papel del electorado de centro podría ser determinante en el resultado final de la contienda, especialmente en un escenario de segunda vuelta altamente competitivo. El exmagistrado reiteró que los sectores moderados podrían influir de manera decisiva en la configuración del próximo gobierno.