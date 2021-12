“Cardona y Villa tuvieron una intoxicación”: Sebastián Battaglia desmintió supuesta pelea de los colombianos en Boca

Ni Edwin Cardona ni Sebastián Villa fueron inicialistas en el encuentro de la fecha 23 de la Liga Profesional de Fútbol Argentina 2021 entre Boca Juniors y Newell’s Old Boys, que acabó con resultado de 0-0 en La Bombonera.

El conjunto dirigido por Sebastián Battaglia, que está en la lucha por garantizar su clasificación a la próxima edición de la Copa Conmebol Libertadores, estuvo rodeado por un escándalo extradeportivo antes del partido disputado en la tarde de este martes 30 de noviembre.

El asunto tiene que ver con la existencia de una supuesta pelea interna entre Edwin Cardona, Sebastián Villa y otros jugadores del plantel de Boca Juniors. En conferencia de prensa pospartido ante los rosarinos, el entrenador Sebastián Battaglia se encargó de detener los rumores de la susodicha pelea asegurando que la ausencia del volante colombiano Edwin Cardona en el once inicial contra Newell’s obedeció a una intoxicación, que también sufrió el extremo izquierdo. Así se refirió al hecho el técnico xeneize:

Es mentira que haya existido una pelea que involucrara a Cardona, Villa y Zambrano. A veces hay que escuchar cada cosa que no se puede creer. Los tres cambios fueron producto de un malestar que tenían todos ellos y Zambrano inclusive no hizo la entrada en calor porque no estaba en condiciones