Bertel firmó, pero Fernando Uribe estaría lejos de hacerlo: así marchan las renovaciones en Millonarios

Millonarios adelanta las negociaciones para renovar el contrato de Fernando Uribe. Foto: cortesía Dimayor

A falta de un mes para que culmine 2021, los clubes del fútbol colombianos comienzan a negociar la renovación de los contratos de algunos jugadores, en especial si han sido determinantes. Millonarios, por ejemplo, extendió la vinculación del lateral Ómar Bertel, habitual lateral izquierdo bajo la dirección técnica de Alberto Gamero.

La renovación de Bertel, que llegó al equipo embajador cuando tenía 17 años para jugar en sus divisiones inferiores, fue dada a conocer por su agente deportivo, Gianluca de Franco, quien compartió una fotografía en la que ve al futbolista agregando su firma al final del contrato; estará en el equipo por tres años más.

El jugador cordobés, que debutó con Millonarios en 2017, año en que ganó la liga, suma dos goles y siete asistencias.

Ómar Bertel renovó contrato con Millonarios por tres temporadas más.. Foto: Gianluca Franco

Otro de los futbolistas con que el conjunto capitalino quisiera seguir contando es Daniel Ruiz, dada su capacidad para generar juego, propia de un futbolista veterano aunque solo tenga 20 años. Millonarios ya avisó a Fortaleza FC que hará uso de la opción de compra por el juvenil, por tanto, lo único que resta es que realice el giro del dinero.

“Lo único que falta es que suene la registradora, eso sí. Ellos tienen plazo hasta diciembre y seguramente el doctor<b> </b>Serpa y Enrique Camacho, el presidente de Millonarios, van a seguir cumpliendo de esa manera. Tenemos una buena relación con ellos”, comentó Carlos Barato, presidente de Fortaleza, en el programa Carrusel Deportivo, de Caracol Radio.

Acerca de Ruiz, que ha anotado cuatro goles y brindado siete asistencias desde que juega con la escuadra albiazul, Gamero ya había sostenido: “La plata se va a dar. Ya se le dijo al jugador, los empresarios y el club, que la opción de compra la van a hacer. Se puede decir que Ruíz ya es totalmente de Millonarios”.

Uno de los jugadores que más inquieta a la hinchada del equipo bogotano es Fernando Uribe, pues su contrato está próximo a vencer. El pereirano de 33 años marcó 11 goles en la Liga BetPlay la temporada pasada, mientras que en esta suma nueve, cifras que brindan confianza en el frente ofensivo.

Su relación laboral con Millonarios, sin embargo, estaría en entredicho, conforme con los periodistas Guillermo Arango y Julián Capera.

“El jugador pretendía un gesto más positivo por parte de la dirigencia desde lo económico: sí hay un incremento, pero no el que Uribe espera (...). “Por ahora, las negociaciones están en un momento complicado.<b> </b>Los números que ofrece Millonarios no los va a aceptar Fernando, y lo que quiere Uribe parece que el equipo no lo va a aceptar, así que están en un momento difícil. Hoy el tema es complejo y enredado”, comentaron en, Pola y Bola, canal de YouTube.

También se está a la expectativa de si Daniel Giraldo, exjugador de Independiente Santa Fe y Deportivo Cali, uno de los jugadores más rendidores esta temporada con Millonarios, continuará. Al parecer, el mediocampista tiene ofertas de dos clubes, uno de ellos Junior.

PEREIRA - COLOMBIA, 28–08-2021: Jose Adolfo Valencia, de Deportivo Pereira, y Daniel Giraldo y Elvis Perlaza, de Millonarios F. C. disputan el balón, durante partido de la fecha 7 entre Deportivo Pereira y Millonarios F. C. por la Liga BetPlay DIMAYOR II 2021, jugado en el estadio Hernán Ramírez Villegas de la ciudad de Pereira. Foto: VizzorImage / Pablo Bohórquez / Cont.

“Esas dos propuestas las ha presentado al club con documento en mano. Dice, ‘me quieren, pero yo me quiero quedar en Millonarios. Entiendo que el club está en un momento de transición económica y quizás no puede hacer grandes aumentos salariales. No quiero que me paguen lo que me está proponiendo este club x, pero tampoco lo que estoy ganando en este momento’”, comentó Capera.

