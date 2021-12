Colombia se consolida en el tercer lugar de la medallería de los Juegos Panamericanos Junior 2021

Tras cinco días de desarrollo de la edición 2021 de los Juegos Panamericanos Junior, la delegación colombiana de deportistas logró consolidarse en el podio de las justas ejerciendo su localía en Cali, Valle del Cauca.

Victorias recientes en el patinaje y los bolos instalan a los deportistas cafeteros en el tercer lugar de la competencia con 84 preseas divididas en 28 de oro, 21 de plata y 35 de bronce. Por encima de la delegación colombiana están México (29 oros, 44 platas, 21 bronces) y Brasil (33 oros, 23 platas, 33 bronces).

Los deportistas colombianos Gabriela Rueda, Valeria Rodríguez y Juan Jacobo Mantilla fueron protagonistas consiguiendo tres para llegar a las 28 para la delegación colombiana. Rueda y Mantilla sacaron lo mejor de sí en las categorías 1.000 metros sprint. Salomón Carballo, por su parte, obtuvo el metal bronceado en la modalidad 200 meta contra meta, siendo superado por el argentino Francisco Reyes y el brasileño Guilherme Rocha.

La Gaviota, como se apoda a la atleta Gabriela Rueda, deslumbró con su talento a los espectadores en el Patinódromo Mundial de Cali para entregarle el segundo oro de esta disciplina luego de que Valeria Rodríguez hiciera lo propio en la prueba de 200 metros meta contra meta.

En diálogo con Panam Sports, Rueda se mostró confiada de su potencial, celebró la medalla y dijo que espera continuar en forma para participar de los Juegos Panamericanos de Santiago de Chile 2023:

Estoy muy contenta de participar en los Juegos Panamericanos Junior y es espectacular el público que nos acompaña hoy. Es un logro hermoso, gracias a Dios por permitirme estar en cada uno de estos eventos, representando a mi país de la mejor manera. Vamos a seguir preparándonos para lo que viene, que son los Panamericanos de Santiago de Chile 2023. Creo que llevamos cuatro meses de preparación muy intensos, muy duros. Es muy bueno ver los logros reflejados. No esperé que la ecuatoriana me atacara faltando dos vueltas, me sorprendió mucho. Ella se adelantó y me alcanzó a asustar, pero pude responder muy bien