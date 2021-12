Camila Cabello elogió la película ‘Encanto’: “Estaba desesperada por ver esta película”

"He viajado mucho desde que comencé a trabajar a los 15 años, así que elegí grabar esta canción Amazon Original porque siempre había deseado estar en casa en Miami con mi familia en Navidad", dijo en un comunicado la cubanoestadounidense, cuyo padre nació en México. Foto de archivo. EFE/EPA/Peter Foley

A ‘Encanto’, largometraje animado que tuvo su inspiración en Colombia, se le marcaron dos fechas en el calendario para su estreno, para empezar, en Estados Unidos se pudo ver el 24 de noviembre y en Latinoamérica el día posterior, es decir, el 25 del mismo mes. La acogida de la producción puede ser definida como impresionante y exitosa, incluso, figuras del entretenimiento internacional como Camila Cabello dieron cuenta de sus ansias por sentarse frente a la gran pantalla y ver la película de Walt Disney Animation Studios.

De este modo, el sábado 27 de noviembre la cantante cubana-estadounidense publicó una fotografía en la que se le ve posar delante del póster de ‘Encanto’ y, entre las frases que redactó en la leyenda, se pueden leer algunas que denotan su alegría por esta clase de contenidos cinematográficos que llevan en alto la cultura latina.

“¡Estaba desesperada por ver esta película y anoche corrimos al cine para ir a verla! Lin, ¡gracias por seguir representando a los latinos y compartir nuestras historias con el mundo! Me hace sentir orgullosa de la comunidad diversa y bella que tenemos alrededor ¡Me gustó mucho! Ve a verla en los cines si no lo has hecho, mi gente”, redactó Cabello en Instagram.

Post en Instagram de Camila Cabello. Foto: @camila_cabello

Lin-Manuel Miranda escribió las canciones de la cinta y Sebastián Yatra y Carlos Vives participaron en la banda sonora:

Para aclarar, la intérprete de ‘Something’s Gotta Give’ mencionó a Lin porque precisamente el compositor neoyorkino - Lin-Manuel Miranda – de ascendencia puertorriqueña-, escribió las canciones de la cinta. Y, por esta misma línea temática y hablando específicamente de la banda sonora, Sebastián Yatra se desenvolvió en la interpretación del tema ‘Dos Oruguitas’; en sus redes sociales el paisa dio cuenta de lo importante y especial que ha sido para su persona el haber podido dar este aporte musical a la película.

“Ayer (día del estreno) viví uno de los momentos más emotivos de mi vida. Me senté al lado de mi mamá, agarrándola de la mano en el teatro Colón de Bogotá mientras sonaban las campanadas del castillo de Disney (productora) y arrancaba la primera escena de ‘Encanto’. No había pensado mucho en cómo iba a reaccionar… simplemente viví y disfruté realmente el momento. Me envolvió un orgullo profundo de ser colombiano, de conocer esta tierra con sus paisajes y ser parte de ella. Recordé a mis abuelos que ya no están, a mis tíos, primos, hermanos y padres que forman parte de cada recuerdo, momento alegre y suceso determinante para mi formación”, fueron algunas de sus palabras en Instagram.

Otra figura de la industria de la música en el país que dio su aporte como cantante en la banda sonora de esta película animada es Carlos Vives, su tema a interpretar recibe el nombre de ‘Colombia, mi encanto’.

Post en Instagram de Sebastián Yatra. Foto: @sebastianyatra

Famosos colombianos que participaron en el doblaje:

La producción encerró el trabajo de doblaje de Maluma (cantante de reguetón), quien se desenvolvió en la interpretación vocal de ‘Mariano’. Asimismo, también plasmaron su talento en este campo María Cecilia Botero (actriz) y Alejandro Riaño (comediante), los personajes con los que actuaron desde lo vocal fueron la ‘Abuela Madrigal’ y su hijo Bruno.

No hay que dejar por fuera, el doblaje que hicieron Olga Lucía Vives (cantante), Carolina Gaitán (actriz/cantante) y Mauro Castillo (cantante), sus personajes a interpretar también son integrantes de la familia ‘Madrigal’: ‘Mirabel’, ‘Pepa’ y ‘Félix’, en su respectivo orden.

¿De qué va ‘Encanto’?:

Por cuenta del conflicto, ‘Alma’ y su familia huyen de su territorio, pero en su intento por hacerlo su esposo ‘Pedro’ se queda en el camino y, en medio de tal escena, a su alrededor la envuelve un ‘Encanto’ y una nueva tierra la recibe junto con sus tres recién nacidos y la demás gente que intentaba escapar. De alguna forma, ‘Los Madrigal’– de los que ‘Alma’ es la cabeza – empiezan a tener “dones”, lo que podría traducirse como súperpoderes, empero, ‘Mirabel’ quedó por fuera de esta lista de personas mágicas, aunque ya le llegará su momento de convertirse en la salvación de la familia.

